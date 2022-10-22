ألمانيا تسعى لإنتاج 3 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الفحم

تسعى ألمانيا إلى إنتاج نحو 3 جيجاواط من الكهرباء باستخدام الفحم لضمان إمدادات كهربائية كافية في الشتاء، وسط تقلص إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

تعمل “يوتيليتي ستيج” (Utility Steag GmbH) على إضافة 4 محطات كهرباء تعمل بالفحم الصلب بقدرة 2.5 جيجاواط إلى السوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما قالت “يونيبر” (Uniper SE)، الجمعة، إنها تعمل على إطالة أمد العمليات في محطة “شولفن سي” لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم الصلب بقدرة 345 ميغاواط.

إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم

يأتي إخراج محطات من الاحتياطي، أو تمديد عمليات أخرى ضمن خطة الحكومة الألمانية توليد الكهرباء بالفحم في محاولة لتوفير الغاز. ورغم اكتمال التخزين تقريباً، تحتاج ألمانيا تأمين مزيد من واردات الغاز لتجاوز الشتاء دون نقص في الإمدادات، وفقاً لمُشغل الشبكة في البلاد.

أعادت “يونيبر” بالفعل محطة “هايدن -4” لتوليد الكهرباء باستخدام بقدرة 875 ميغاواط للعمل في أغسطس الماضي، ما يضيف إجمالاً نحو 4 غيغاواط من الكهرباء المولدة باستخدام الفحم الصلب إلى الشبكة.

عودة للعمل

تُخطط ألمانيا لإعادة عمل 6.9 غيغاواط باستخدام الفحم الصلب، و1.9 غيغاواط باستخدام الفحم البني “الليغنيت” لتعزيز الإمدادات، في خطوة من شأنها إبطاء مسيرة البلاد لتحقيق أهدافها المتعلقة بوقف الاعتماد تدريجياً على الوقود الأحفوري بحلول 2038، حيث أقرت الحكومة الشهر الماضي لائحة تُمكن العودة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم في السوق حتى 31 مارس 2024 كحد أقصى.

تراجع أسعار الكهرباء

في يوم الجمعة، تراجعت أسعار الكهرباء للشهر المقبل بألمانيا بنسبة 6.4% مدفوعة بتوقعات زيادة الإنتاج، وعقب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.

ورغم ذلك، لا تزال أسعار عقود الكهرباء أعلى 3 مرات من متوسط ​​5 سنوات.

تعد “بيكشباخ” أول محطة تابعة لشركة “يوتيليتي ستيغ” تخرج من احتياطي الشبكة لتعود للعمل في 28 أكتوبر، يليها محطة “فيا” في 31 أكتوبر، كما ظلت محطتا “بريغكيمين وفولكلينغن فين” لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم التابعتين لـ”يوتيليتي ستيج”، واللتان كان من المقرر إغلاقهما نهاية هذا الشهر، متصلتين بالشبكة.

قالت “يونيبر” إن محطة “شولفن سي” التابعة للشركة، التي كان يفترض وقف عملياتها التجارية في أكتوبر سوف تستمر في الإمدادات خلال هذا الشتاء.