ألمانيا تسحب آلاف السيارات من إنتاج تسلا لهذا السبب

قالت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا، إنها ستسحب سيارات تسلا الكهربائية من طرازي واي و3 بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية يعتقد أنه يؤثر على 59 ألف سيارة على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الهيئة التنظيمية “كيه.بي.إيه” على موقعها على الإنترنت، إن عيبا برمجيا تسبب في تعطل خدمة إي-كول التي تستخدم للاتصال تلقائيا بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث خطير.

وأضافت الهيئة أن 59129 مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم لكنها لم تحدد عدد المركبات الموجودة في ألمانيا.

ويضيف الخلل البرمجي المزيد من المتاعب لرئيس تسلا التنفيذي إيلون ماسك بعد أن قالت الشركة أمس السبت إنها سلمت سيارات كهربائية في الربع الثاني بعدد يقل 17.9% عن الربع السابق، حيث أدت حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الصين إلى تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وقال ماسك الشهر الماضي إن مصانع تسلا الجديدة في تكساس وبرلين “تخسر مليارات الدولارات” في الوقت الذي تواجه فيه الصعاب لزيادة الإنتاج بسبب نقص البطاريات ومشاكل الموانئ الصينية.

صعود مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الأول

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات زيادة عالمية في الربع الأول من عام 2022 بأكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي، حسبما ذكر موقع “استراتيجي&.”

ويمكن أن يرجع جزء كبير من هذا الارتفاع إلى الصين ، التي كانت مسؤولة عن بيع اثنين من كل ثلاث سيارات كهربائية في جميع أنحاء العالم.

ووصلت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات إلى المليون في الصين بالربع الأول من العام 2022 ، مما أربك تنبؤات بعض المحللين الذين اعتقدوا أن التخفيض بنسبة 30٪ في دعم السيارات الكهربائية في العام 2022 سيحد من أداء السوق.

كما أظهرت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا والولايات المتحدة ارتفاعات حادة بنسبة 55٪ و100٪ على التوالي.

وسجلت المملكة المتحدة أحد أقوى العروض بين أكبر الأسواق الأوروبية ، مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 102٪.

ولأول مرة ، سجلت مبيعات السيارات الكهربائية الإجمالية في المملكة المتحدة (بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية) حصة سوقية تزيد عن 50٪ ، وهو إنجاز حققته الأسواق الأوروبية الأصغر في النرويج والسويد وهولندا.

وتتناقص أهمية السيارات الهجينة (PHEV) في سوق المركبات الكهربائية بشكل عام.