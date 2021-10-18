سيـــاســة

ألمانيا تستهجن قرار روسيا وقف عمل بعثتها لدى حلف الناتو

قررت موسكو تعليق عمل بعثتها لدى حلف الناتو اعتبارا من 1 نوفمبر القادم
أيمن عزام 6:31 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 6:31 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن قرار روسيا بوقف عمل بعثتها لدى حلف الناتو سيضر كثيرا العلاقات بين الطرفين.

وقال ماس، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: “هذا يجعل الأمور أكثر صعوبة، وهي كانت قد أصبحت صعبة بالفعل. وكانت ألمانيا تسعى، في إطار الناتو، إلى وجود حوار مع روسيا”.

اقرأ أيضا  الحكومة تستجيب لمقترح تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

وقف عمل بعثة روسيا لدى حلف الناتو

وأشار ماس إلى أن روسيا أبدت سابقا رغبة في التحدث، وقال: “علينا الاعتراف أكثر فأكثر بأن روسيا يبدو أنها لم تعد ترغب في ذلك”.

وتابع وزير الخارجية الألماني: “هذا القرار الذي تم اتخاذه في موسكو يثير أكثر من أسف… إنه سيضر بالعلاقات بشكل ملموس”.

اقرأ أيضا  تأجيل نظر محاكمة رئيس حي مصر القديمة فى قضية الرشوة

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن قرار موسكو تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، في خطوة تأتي ردا على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الناتو، موضحا أن الإجراء يشمل عمل كبير المسؤولين العسكريين الروس لديه.

وقال حلف شمال الأطلسي إنه أخذ علما بتصريحات لافروف هذه، مبينا: ” لكننا لم نتلق أي معلومات رسمية بشأن هذا الموضوع”.

اقرأ أيضا  «تحتضن الجميع بلا عوائق».. متحدث الرئاسة: مصر لم تستخدم ورقة الهجرة غير الشرعية لابتزاز أوروبا (فيديو)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

تلقى جرعتي اللقاح.. وفاة وزير الخارجية كولن باول بفيروس كورونا

المال - خاص 6:46 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

تأجيل نظر محاكمة علاء عبد الفتاح وآخرين إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل

المال - خاص 5:46 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين بالمطرية إلى 3 نوفمبر

المال - خاص 5:41 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

تأجيل محاكمة متهم وزوجته عرضا طفلتهما للبيع على «فيس بوك» إلى 14 نوفمبر

المال - خاص 5:32 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر في قضية «التهرب الضريبي» إلى 22 نوفمبر

المال - خاص 5:26 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

تأجيل الطعن على حكم وقف القنوات الشيعية إلى 10 نوفمبر

المال - خاص 5:15 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21