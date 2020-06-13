ألمانيا ترسل فواتير إعادة العالقين خلال كورونا: “يتعين عليهم سدادها”

تعتزم برلين مطالبة السائحين الألمان العالقين الذين تقطعت بهم السبل خلال أزمة كورونا بدفع فواتير إعادتهم إلى البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها ستعمل على إخطار العالقين السابقين بالفواتير التي يتعين عليهم دفعها مقابل نقلهم وإعادتهم .

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت الوزارة إنها ستبلغ العالقين العائدين بشكل فردي بحصة التكاليف الواجب تحملها، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

كانت الخارجية الألمانية بدأت في 17 مارس الماضي حركة إعادة لا مثيل لها لإعادة السائحين الألمان الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب جائحة كورونا.

وفي غضون ما يزيد عن 5 أسابيع، أعادت البلاد 240 ألف شخص منهم 66 ألف جاءوا على متن طائرات مستأجرة.

وكانت آخر هذه الطائرات قد أعادت 157 مواطنا ألمانيا من العاصمة الجنوب افريقية كيب تاون، في 24 أبريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، جرى إعادة أفراد ومجموعات أصغر.

وذكرت الوزارة أن القانون القنصلي، ينص على أنه يتعين على الأشخاص المعنيين المشاركة في تكاليف رحلات الطيران العارض.

وقالت:” هنا يتم تحديد أسعار شاملة تتحدد حسب المسافة المقطوعة، وبالمقارنة مع متوسط أسعار التذاكر وتكاليف رحلات الإعادة المماثلة من دول الاتحاد الأوروبي”.