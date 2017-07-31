ألمانيا تدعو مصر كضيف شرف للأسبوع الأخضر

الصاوي أحمدتلقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعوة من "اندرياس هيرجنروتر" المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة، لمشاركة مصر كضيف شرف للدورة الـ 83 للأسبوع الأخضر والذي سيعقد في برلين.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، لبح



الصاوي أحمد

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعوة من “اندرياس هيرجنروتر” المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة، لمشاركة مصر كضيف شرف للدورة الـ 83 للأسبوع الأخضر والذي سيعقد في برلين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، لبحث توطيد سبل التعاون بين مصر وألمانيا في المجالات المرتبطة بالزراعة، واستعراض فرص الاستثمار الزراعي المتاحة.

ورحب وزير الزراعة بهذه الدعوة، نظراً للأهمية الدولية لهذا الأسبوع والذي يشارك فيه أكثر من 80 وزيراً للزراعة من مختلف دول العالم، وعدد من الجهات الممولة والمانحة المهتمة بمجال الزراعة، وعدد كبير من الإعلاميين من مختلف دول العالم، لافتاً الى انه يعد فرصة جيدة لمصر لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بها، كذلك يمكن ان تركز مصر على محصول القطن المصري، باعتباره من أشهر المحاصيل الزراعية المصرية، والتي تحظى بسمعة عالمية جيدة.

وأوضح البنا أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، حريصة على تشجيع وجذب الاستثمار وخاصة في مجال الزراعة، وذلك في ظل عدد من المشروعات القومية الزراعية الكبرى، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية.

وأشار وزير الزراعة الى ان مصر نجحت في فتح أسواق جديدة للمنتجات والحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة في الخارج، وخاصة في الصين، لافتاً الى انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والاشتراطات التي من شانها ضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية المصرية، وقابليتها للتصدير، كذلك للسوق المحلي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامها في مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، بما يساهم في التوفير في مدخلات الإنتاج الزراعي، كذلك التعاون في مشروع تطوير الميكنة الزراعية في مصر، والذي يساهم أيضاً في الحد من الفاقد.

واتفق الجانبان على إمكانية ان يشمل التعاون أيضاً تبادل الخبراء والخبرات في مجالا الإنتاج الحيواني، ومنتجات اللحوم والألبان، كذلك تطوير البحوث، وعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية التي تشهر بها مصر.

ووجه وزير الزراعة الدعوة الى مدير الغرفة التجارية الألمانية لحضور منتدى الاستثمار الزراعي في مصر، والمقرر عقده في ديسمبر المقبل بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، لافتاً الى انه سيكون فرصة هامة لاستعراض مجالات وفرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مصر.