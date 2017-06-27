سيـــاســة

ألمانيا تدعو أطراف الأزمة الخليجية لمحادثات مباشرة

رويترز  دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل كل أطراف الأزمة الخليجية لإجراء محادثات مباشرة لتجنب مزيد من التصعيد. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني قال جابرييل إنه يتوقع أن تلعب طهران دورا بناء في الأزمة القطرية مضيفا أنه يعمل عن كثب مع بنك (كيه.اف.دبليو) لضمان امكانية استكمال صفقات تج
27 يونيو، 2017 27 يونيو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

رويترز 

دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل كل أطراف الأزمة الخليجية لإجراء محادثات مباشرة لتجنب مزيد من التصعيد.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني قال جابرييل إنه يتوقع أن تلعب طهران دورا بناء في الأزمة القطرية مضيفا أنه يعمل عن كثب مع بنك (كيه.اف.دبليو) لضمان امكانية استكمال صفقات تجارية مع إيران.

وقطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات مع قطر هذا الشهر واتهموها بدعم المتشددين الإسلاميين وهو ما تنفيه قطر.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن على إيران وألمانيا العمل بكل الطرق لتعزيز علاقاتهما المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!