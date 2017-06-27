ألمانيا تدعو أطراف الأزمة الخليجية لمحادثات مباشرة

رويترز دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل كل أطراف الأزمة الخليجية لإجراء محادثات مباشرة لتجنب مزيد من التصعيد. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني قال جابرييل إنه يتوقع أن تلعب طهران دورا بناء في الأزمة القطرية مضيفا أنه يعمل عن كثب مع بنك (كيه.اف.دبليو) لضمان امكانية استكمال صفقات تج

رويترز

دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل كل أطراف الأزمة الخليجية لإجراء محادثات مباشرة لتجنب مزيد من التصعيد.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني قال جابرييل إنه يتوقع أن تلعب طهران دورا بناء في الأزمة القطرية مضيفا أنه يعمل عن كثب مع بنك (كيه.اف.دبليو) لضمان امكانية استكمال صفقات تجارية مع إيران.

وقطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات مع قطر هذا الشهر واتهموها بدعم المتشددين الإسلاميين وهو ما تنفيه قطر.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن على إيران وألمانيا العمل بكل الطرق لتعزيز علاقاتهما المالية.