ألمانيا تخسر أمام المكسيك فى افتتاح مهمة الدفاع عن لقب المونديال

المال- خاص
فجر المنتخب المكسيكي لكرة القدم مفاجأة كبرى في مونديال روسيا 2018، بفوزه على نظيره الألماني حامل اللقب بهدف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما في موسكو، الأحد، ضمن مباريات المجموعة السادسة.
سجل هدف المكسيك هيرفينغ لوسانو في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة سريعة، ليلحق بالمانشافت خسارته الأولى في مباراة افتتاحية له في كأس العالم منذ خسارته أمام الجزائر 1- 2 في مونديال إسبانيا 1982.
ولعب ماركيز بقميص المنتخب المكسيكي من قبل في نسخ 2002، 2006، 2010، و2014، ليعادل بذلك رقم كل من أنطونيو كارباخال، ولوثار ماتيوس، وجانلويجي بوفون حارس إيطاليا.
بتلك النتيجة يعتلي المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة السادسة برصيد ثلاثة نقاط، ويقبع نظيره اﻷلماني في المركز اﻷخير بدون رصيد من النقاط، انتظارا للقاء اﻷخر من المجموعة ذاتها، والذي يجمع كوريا الجنوبية والسويد غدا الإثنين.
وفي مباراة ضمن الجولة اﻷولي للمجموعة الخامسة، أهدى مدافع روما الإيطالي ألكسندر كولاروف، منتخب بلاده صربيا، ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشوارها في منافسات مونديال روسيا 2018، بتسجيله هدف الفوز على كوستاريكا 1 – صفر اليوم السبت في سامارا.
وسجل المدافع السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من ركلة حرة رائعة، مانحاً بلاده التي تشارك في النهائيات للمرة الثانية منذ الاستقلال عن مونتينيجرو “خرجت في 2010 من الدور الأول”، فوزاً ثميناً في مجموعة تضم البرازيل المرشحة للقب، التي تلتقي لاحقاً مع سويسرا في روستوف.
في المقابل، تعقدت مهمة كوستاريكا التي فاجأت العالم قبل أربعة أعوام حين وصلت إلى ربع النهائي، قبل أن تخرج على يد هولندا بركلات الترجيح.
وأصبح برانيسلاف إيفانوفيتش أكثر لاعبي صربيا خوضاً لمباريات دولية بعد مشاركته أساسياً أمام كوستاريكا، حيث خاض لاعب تشيلسي السابق مباراته الدولية 104، ليتجاوز الرقم القياسي السابق الذي يبلغ 103 مباريات دولية، الذي كان يتقاسمه مع لاعب الوسط السابق ديان ستانكوفيتش.