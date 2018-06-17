ألمانيا تخسر أمام المكسيك فى افتتاح مهمة الدفاع عن لقب المونديال

المال- خاص فجر المنتخب المكسيكي لكرة القدم مفاجأة كبرى في مونديال روسيا 2018، بفوزه على نظيره الألماني حامل اللقب بهدف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما في موسكو، الأحد، ضمن مباريات المجموعة السادسة. سجل هدف المكسيك هيرفينغ لوسانو في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة سريعة، ليلحق بالمانشافت خسارته

المال- خاص

فجر المنتخب المكسيكي لكرة القدم مفاجأة كبرى في مونديال روسيا 2018، بفوزه على نظيره الألماني حامل اللقب بهدف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما في موسكو، الأحد، ضمن مباريات المجموعة السادسة.

سجل هدف المكسيك هيرفينغ لوسانو في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة سريعة، ليلحق بالمانشافت خسارته الأولى في مباراة افتتاحية له في كأس العالم منذ خسارته أمام الجزائر 1- 2 في مونديال إسبانيا 1982.



وحقق رافائيل ماركيز قائد المكسيك، رقما رائعًا خلال مشاركته ضد ألمانيا، عندما شارك في الدقيقة 74 بدلا جوادرادو، وهي المشاركة الخامسة له في تاريخه ببطولات كأس العالم. ولعب ماركيز بقميص المنتخب المكسيكي من قبل في نسخ 2002، 2006، 2010، و2014، ليعادل بذلك رقم كل من أنطونيو كارباخال، ولوثار ماتيوس، وجانلويجي بوفون حارس إيطاليا. بتلك النتيجة يعتلي المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة السادسة برصيد ثلاثة نقاط، ويقبع نظيره اﻷلماني في المركز اﻷخير بدون رصيد من النقاط، انتظارا للقاء اﻷخر من المجموعة ذاتها، والذي يجمع كوريا الجنوبية والسويد غدا الإثنين.





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