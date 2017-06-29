ألمانيا تختبر قوة شبابها في مواجهة المكسيك بنصف نهائي القارات

يتطلع منتخب ألمانيا لتجاوز عقبة المنتخب المكسيكي العنيد والطموح، عندما يلتقيان في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في اللقاء الثاني لنصف نهائي كأس القارات المقامة حاليا في روسيا، وتختتم يوم الأحد المقبل.

وينتظر منتخب تشيلي الذي تغلب أمس الأربعاء، علي نظيره البرتغالي، بركلات الترجيح 3_0، بعد مباراة ماراثونية، امتدت 120 دقيقة، الفائز من مواجهة اليوم، لملاقاته يوم الأحد في النهائي، فيما سيلتقي الخاسر في اليوم ذاته مع منتخب البرتغال، علي الميدالية البرونزية.

ويجد المنتخب الألماني الشاب نفسه مرة جديدة أمام امتحان صعب، عندما يواجه المكسيك، بعدما تصدرت ألمانيا بتشكيلتها الشابة بأقل معدل وسطي في أعمار اللاعبين بين جميع المشاركين (24 عاماً و4 أشهر) المجموعة الثانية بفوزين على أستراليا والكاميرون وتعادل مع تشيلي، في حين حلت المكسيك ثانية بفارق الأهداف خلف البرتغال في المجموعة الأولى بعد التعادل معها وفوزها على روسيا ونيوزيلندا.

واختبر مدرب أبطال العالم يواكيم لوف، أكبر عدد من اللاعبين في المباريات الثلاث الأولى، إذ أشرك 21 من أصل 23 لاعباً، وقال ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لكأس العالم “16 هدفاً”، الذي يشرف على تدريب المهاجمين في التشكيلة الحالية للماكينات الألمانية: “نريد أن يأخذ كل لاعب فرصته وأن يلعب 5 مباريات، لقد حققنا الهدف المنشود”.

في المقابل، يعول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لمنتخب المكسيك بطل الكونكاكاف “أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي”، على الانسجام والخبرة التي يتمتع بهما معظم عناصر، وأيضا الطموح في الوصول للمباراة النهائية أمام المنتخب التشيلي، وسيفتقد المنتخب المكسيكي في هذه المواجهة إلى قائده لاعب وسط أيندهوفن الهولندي أندريس جوادرادو بسبب الإيقاف.

ويأتي اللقاء بعد 12 عاماً على المواجهة القوية التي انتهت بعد التمديد بفوز صعب لألمانيا 4-3 في مباراة المركز الثالث في كأس القارات أيضاً، علما بأن ألمانيا التقت مع المكسيك 10 مرات، فخسرت مرة واحدة عام 1985، مقابل أربعة انتصارات أهمها وأكبرها في مونديال 1978 في الأرجنتين 6-صفر، وحسم التعادل 5 مواجهات بينهما.