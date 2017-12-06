ألمانيا: تحذيرات السفر لمصر مرتبطة بشمال سيناء فقط

هاجر عمران و سمر السيد قالت السفارة الالمانية بالقاهرة أن وزارة الخارجية حدثت ارشادات السفر والسلامة لمصر، أمس الثلاثاء و لكن ليس بشكل جوهرى حيث ضمنت فقط اخبار فتح معبر رفح بصفة مؤقتة. وشددت السفارة فى بيان منذ قليل على أنه لا توجد تحذيرات من السفر في عموم مصر، وإنما

هاجر عمران و سمر السيد



قالت السفارة الالمانية بالقاهرة أن وزارة الخارجية حدثت ارشادات السفر والسلامة لمصر، أمس الثلاثاء و لكن ليس بشكل جوهرى حيث ضمنت فقط اخبار فتح معبر رفح بصفة مؤقتة.



وشددت السفارة فى بيان منذ قليل على أنه لا توجد تحذيرات من السفر في عموم مصر، وإنما في مناطق معينة فقط من البلاد مثل شمال سيناء.



وتقوم وزارة الخارجية الألمانية بإعداد ارشادات السفر والسلامة للمواطنين الألمان على مستوى العالم وتحديثها بشكل مستمر.

وتشهد محافظة شمال سيناء هجمات إرهابية على مقار الشرطة والشرطة والعبادة وكان أحدثها على مسجد الروضة بمدينة العريش أسفر عن استشهاد 310 أشخاص