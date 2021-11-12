ألمانيا تحذر من «ديسمبر» مرير إذا لم يتم اتخاذ تدابير فورية لمكافحة كورونا

صرح وزير الصحة الألماني ينس سبان، بأن البلاد ستواجه “شهر ديسمبر مريرًا” إذا لم يتم اتخاذ تدابير فورية لمحاولة السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأعلن سبان، في تصريحات وفق ما نقلته صحيفة “ذا لوكال” الأوروبية اليوم الجمعة، عن العودة إلى الاختبار المجانية اعتبارًا من غدا السبت، ويخطط لفرض قيود التي بموجبها ينبغي للأشخاص الذين يرغبون في حضور التجمعات الثقافية والرياضية بالحصول على اللقاح أو إظهار شهادة تفيد بتعافيهم من الإصابة بالفيروس بالإضافة إلى إظهار نتيجة اختبار سلبية.

وسجلت ألمانيا معدل إصابة قياسيًا لمدة ثلاثة أيام متتالية هذا الأسبوع. وسجلت اليوم ما يقرب من 49 ألف حالة أخرى، بانخفاض طفيف عن اليوم السابق. ولكن الأعداد تتضاعف كل أسبوع وتفيد بعض المستشفيات بأنها على وشك عدم القدرة على التكيف.