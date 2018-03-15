ألمانيا تحذر ترامب من عواقب التعريفات الجمركية على الألومنيوم

متابعات حذرت ألمانيا اليوم الخميس من العواقب السلبية لقرار الرئيس اللأمريكى دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم على الأوضاع الاقتصادية في العالم.وووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت إحدى القنوات الروسية الإخبارية أن وزارة الاقتصاد الألمانية أكدت في تقريرها الشهرى

متابعات

حذرت ألمانيا اليوم الخميس من العواقب السلبية لقرار الرئيس اللأمريكى دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم على الأوضاع الاقتصادية في العالم.

وووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت إحدى القنوات الروسية الإخبارية أن وزارة الاقتصاد الألمانية أكدت في تقريرها الشهرى أن أية محاولات لتصعيد قضية التعريفات الجمركية لتصبح حربا تجارية كاملة من شأنها أن تلحق أضرارا حقيقية بمسيرة الانتعاش الاقتصادي في العالم.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن السياسات التجارية الأمريكية تخلق شعورا بعدم اليقين وإحساسا بالشكوك.

كان دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي قد طالب واشنطن أمس بإحياء المفاوضات التجارية بدلا من تصعيد النزاعات من خلال فرض تعريفات جمركية على الصلب والسيارات الأوربية.

وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من الصلب و10% على الواردات من الألومنيوم في إطار ما اسماه حماية الأمن القومي الأمريكي، الأمر الذي أثار عاصفة من الغضب لدى شركاء واشنطن التجاريين خاصة في أوروبا وكوريا الجنوبية والبرازيل والصين.