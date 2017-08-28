ألمانيا تتوصل لاتفاق مع مصر لوقف تدفق المهاجرين

خالد بدر الدين أعلنت حكومة ألمانيا، اليوم الإثنين، أنها توصلت لاتفاق مع مصر لوقف تدفق المهاجرين عبر أراضيها في إطار مسعى أوسع نطاقا تضطلع به برلين لصد موجات من المهاجرين أججت توترات سياسية داخلية. وذكرت وكالة رويترز أن وصول مليون لاجئ إلى ألمانيا خلال العامين الماضيين أغلبهم من سوريا والعراق أدى إ

خالد بدر الدين

أعلنت حكومة ألمانيا، اليوم الإثنين، أنها توصلت لاتفاق مع مصر لوقف تدفق المهاجرين عبر أراضيها في إطار مسعى أوسع نطاقا تضطلع به برلين لصد موجات من المهاجرين أججت توترات سياسية داخلية.

وذكرت وكالة رويترز أن وصول مليون لاجئ إلى ألمانيا خلال العامين الماضيين أغلبهم من سوريا والعراق أدى إلى خلافات حادة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، كما أصبح قضية انتخابية رئيسية قبيل انتخابات عامة تجرى في 24 سبتمبر المقبل.

وأبرمت ميركل والاتحاد الأوربي بالفعل اتفاق هجرة مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط وقال المتحدث باسمها شتيفن زايبرت إن الاتفاق مع مصر سوف “يكافح الهجرة غير الشرعية والتهريب الإجرامي للبشر”.

وقال زايبرت في مؤتمر صحفي في برلين “وفق هذا الاتفاق هناك عدد من الإجراءات للدعم الاقتصادي والسياسي لتوفير مناخ أفضل وظروف معيشية أفضل للاجئين في مصر، وسننشئ مركزا للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، وسيكون المركز في مصر وهي دولة عبور لمهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا”.

ومن ناحية أخرى يستعد الرئيس الفرنسي لاستضافة قمة في باريس “للأربعة الكبار” في أوروبا من بينها ألمانيا، مع ثلاث دول أفريقية لمناقشة أزمة الهجرة والدول الثلاث هي ليبيا وتشاد والنيجر، وتشكل نقاط عبور رئيسية للمهاجرين المتجهين لأوروبا.

ومنذ توصل تركيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق قبل عام لكبح تدفق المهاجرين واللاجئين الذين يبحرون من السواحل التركية نحو اليونان تحول المهاجرون لطريق أكثر خطورة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا ولاسيما ليبيا حيث يعمل مهربو البشر بسهولة نسبية غير أن كثيرا من المهاجرين واللاجئين ينطلقون أيضا من مصر.