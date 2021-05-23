سيــارات

ألمانيا تتخذ خطوات تمهد لتسيير السيارات ذاتية القيادة في شوارعها

يشترط توفر عنصر بشري قادر على توقيفها
أيمن عزام 9:40 م, الأحد, 23 مايو 21 9:40 م, الأحد, 23 مايو 21

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وافق المشرعون الألمان على تشريع يتيح تسيير بعض المركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة.

وبحسب وكالة بلومبرج، تبنى المشرعون في مجلس النواب مشروعا يسمح بتسيير السيارات  ذاتية القيادة في بعض الظروف.

السيارات ذاتية القيادة في شوارع المانيا

وأصدرت نائبة زعيمة الحزب الذي تنتمي إليه المستشارة انجيلا ميركل بيانا قال فيه:” هذه هي أول إطار قانوني للسيارات ذاتية القيادة وتشغيلها بشكل منتظم.”

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وتصبو ألمانيا إلى عدم التخلف في سباقا القيادة ذاتية القيادة القادرة  وإعادة تشكيل صناعة المواصالات التي تتصف بالتعقيد وارتفاع التكاليف.

وتحققت أكبر الانجازات حتى الآن على يد شركتي ويامو وكروس في الولايات المتحدة وبادو  في الصين.

ويسمح التشريع بالمستوى الرابع من السيارات ذاتية القيادة، وهي المركبات القادرة على قيادة ذاتها وسط ظروف معينة.

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وتشترط مسودة القانون أن يتوفر بهذه المركبات عنصر بشري  قادر على توقيفها حال حدوث مشاكل، سواء بالجلوس داخلها أو الوصول إليها عن بعد.

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بقلم أيمن عزام

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