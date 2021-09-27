ألمانيا تتبرع بـ7ملايين كمامة لمصر لمساعدتها على حماية العاملين في الرعاية الصحية

تم التبرع بالأقنعة من قبل وزارة الصحة الفيدرالية الألمانية وسيتم توزيعها على المرافق الطبية في جميع أنحاء مصر للمساعدة في حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

سلم السفير الألماني فرانك هارتمان أكثر من 7 ملايين كمامة إلى الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال حفل أقيم في مقر السفارة الألمانية في مصر، وفق بيان صحفي صادر عن السفارة.

وتم التبرع بالأقنعة من قبل وزارة الصحة الفيدرالية الألمانية، وسيتم توزيعها على المرافق الطبية في جميع أنحاء مصر للمساعدة في حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وشكر السفير هارتمان، في بيان السفارة، زملاء منظمة الصحة العالمية على مساعدتهم اللوجستية، وشدد على أن “ألمانيا تقف إلى جانب مصر في مكافحة وباء كورونا منذ البداية، نظرًا لأننا جميعًا نستعد للزيادات الجديدة في أرقام الكوفيد الآن، يجب ألا ننسى المتخصصين في الرعاية الصحية الذين كانوا وما زالوا يعملون بلا كلل في الخطوط الأمامية كل يوم. لقد لعبوا دورًا رئيسيًا مطلقًا في الحد من انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح، ويسعدني أنه بمساعدة شركائنا من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، يمكننا دعمهم في عملهم الذي لا غنى عنه من خلال هذا التبرع “.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر: “تقدر منظمة الصحة العالمية هذه المساهمة السخية من الحكومة الألمانية ، والتي تعد رمزًا للتضامن لدعم مصر في معركتها ضدها كوفيد- 19. ويعد استخدام الأقنعة مكونًا مهمًا في حزمة الوقاية والسيطرة الشاملة لمنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس. هذا العام هو العام الدولي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، لذلك يجب أن نتحد معًا لمنحهم الدعم الذي يستحقونه. ويسعدنا أن نعلن أن العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية سيستفيدون بشكل خاص من هذه الهدية. كما نعترف بالدور النشط والجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان لوقف الوباء وإنقاذ الأرواح وتعزيز الصحة بين الناس الذين يعيشون في مصر.

ويعتبر تسليم الكمامات جزءًا واحدًا فقط من دعم ألمانيا لمصر في مكافحة الوباء: بصفتها ثاني أكبر مانح للمنصة متعددة الأطراف “Act – A” مع ركيزة اللقاحات الخاصة بها كوفاكس، تلتزم ألمانيا بضمان الوصول العادل والشفاف والميسور التكلفة إلى اللقاحات والأدوية والتشخيصات حول العالم، بما في ذلك هدفنا المتمثل في حماية الخطوط الأمامية. لقد تلقت مصر بالفعل أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح عبر “كوفاكس” وهناك المزيد في المستقبل وتظل حملات التطعيم والتدابير الوقائية أساسية عندما يتعلق الأمر بمكافحة الوباء وتخفيف تأثيره. لا يوجد بلد بمفرده يمكنه التغلب على هذه الأزمة الصحية، وتظل مكافحة الفيروس مهمة عالمية يجب معالجتها بروح من التعاون والتضامن.