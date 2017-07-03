ألمانيا تبهر العالم بكأس القارات.. ولوف يربح رهان الشباب

على المصرى تعيش كرة القدم الألمانية هذه الأيام فترة رائعة، بعد فوز شبابها الجمعة الماضية، بلقب كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاما، التي أقيمت في بولندا، وفريقها الثاني، أو الرديف، مساء أمس الأحد، بلقب كأس القارات في روسيا، ويبدو أن العمل الذي بدأه الاتحاد الألماني لكرة القدم، قبل سنوات بدأ يأتي بثمار



على المصرى

تعيش كرة القدم الألمانية هذه الأيام فترة رائعة، بعد فوز شبابها الجمعة الماضية، بلقب كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاما، التي أقيمت في بولندا، وفريقها الثاني، أو الرديف، مساء أمس الأحد، بلقب كأس القارات في روسيا، ويبدو أن العمل الذي بدأه الاتحاد الألماني لكرة القدم، قبل سنوات بدأ يأتي بثماره، بعد أن فاز المانشافت بلقب الأمم الأوروبية للكبار 2009، تمكن نفس الجيل من الوصول لأعلى هرم البطولات، والفوز باللقب الرابع بكأس العالم في مونديال البرازيل 2014.

وأراد يواخيم لوف، المدير الفنى للماكينات، إنقاذ لاعبيه الأساسيين من إرهاق تلاحم المواسم، واضعًا في اعتباره أنهم سيخوضون نهائيات مونديال روسيا الصيف المقبل، وكان عليه أن يتخذ قراره بخصوص كأس القارات، وحسم أمره وقرر عدم استدعاء لاعبي الصف الأول، وانتقى بعناية لاعبين واعدين معظمهم من البطولة المحلية “بوندزليجا”، ليخوض بهم كأس القارات، معتمدًا على ثقافة الماكينات في بذل أقصى جهد، أيا كان مستوى البطولة، أو المنافس، أو حتى لاعبي ألمانيا أنفسهم.

ولم يستدع لوف من الفريق الذي توج معه بمونديال 2014 إلا 3 لاعبين فقط، هم: المدافعين ماثياس جينتير وشكودران مصطفى، والجناح جوليان دراكسلر، بالإضافة لمارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسبانى.

وبالفعل لم يخسر المدرب، الذي يقضي عامه الـ12 في موقع قيادة الماكينات، رهانه أمام الجميع ولا أمام نفسه، فقد تمكن لاعبوه، الذين وصفهم الجميع بالفريق الرديف، من التتويج بلقب كأس القارات للمرة الأولى في تاريخ البلد الأوروبي على حساب منتخب تشيلي “المتكامل”، كما وصفه لوف نفسه في المؤتمر الصحفي أول أمس السبت.

وأصبحت ألمانيا ثاني فريق من القارة العجوز يتوج بهذه الكأس، بعدما سبقت فرنسا الجميع في نسخة 2003 من أنياب أسود الكاميرون، وبعد هذا النجاح الكبير، ستخوض ألمانيا مونديال روسيا، دفاعا عن لقبها، وهي مدججة بـ3 صفوف من اللاعبين الدوليين ذوي الخبرة، وأصحاب الألقاب أيضاً؛ الفريق الأول حامل لقب مونديال 2014، والفريق الرديف الذي توج بلقب كأس القارات، وفريق الشباب الذي حصد ذهبية الأمم الأوروبية تحت 21 عامًا.

وتوجت ألمانيا بلقب القارات للمرة الأولى في تاريخها، رغم تاريخها الكبير، الا أنها لم تفلح من قبل في الفوز باللقب، الذى يتنافس عليه أبطال 6 اتحادات قارية وبطل العالم، ومنتخب البلد المضيفة للمونديال، وفيما يلي نسلط الضوء على أبطال كأس القارات عبر التاريخ:

– 1992: الأرجنتين تتوج باللقب بعدما فازت في المباراة النهائية 3/1 على السعودية.

– 1995: الدنمارك تتوج باللقب بعد الفوز 2/0 على الأرجنتين في النهائي.

– 1997: البرازيل تفوز باللقب بعد التغلب بسداسية نظيفة على المنتخب الأسترالي.

– 1999: المكسيك تتوج باللقب إثر تغلبها في النهائي 4/3 على البرازيل.

– 2001: فرنسا تفوز باللقب بعد الانتصار على اليابان 1/0 في النهائي.

– 2003: فرنسا تعود مرة أخرى لمنصة التتويج، بالفوز على الكاميرون 1/0.

– 2005: البرازيل تفوز باللقب للمرة الثانية، بعد تغلبها 4/1 على الأرجنتين.

– 2009: اللقب الثالث للبرازيل إثر فوزها 3/2 على الولايات المتحدة الأمريكية.

– 2013: تتوج البرازيل باللقب للمرة الرابعة، بعد الانتصار على إسبانيا في النهائي بثلاثية نظيفة.

– 2017: اللقب الأول لألمانيا، بعد فوزها على تشيلي 1/0.