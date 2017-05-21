ألمانيا تبدى رغبتها للاستثمار فى مشاريع البتروكيماويات بمصر

أحمد اللاهونىالتقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أولريش هيرمان رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وأندرياس هيرجنروثر المدير التنفيذى للغرفة الألمانية بالقاهرة، ووفد من كبار المستثمرين الألمان بحضور وكلاء الوزارة للغاز والثروة المعدنية والمكتب الفنى ورؤساء شركات إ



أحمد اللاهونى

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أولريش هيرمان رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وأندرياس هيرجنروثر المدير التنفيذى للغرفة الألمانية بالقاهرة، ووفد من كبار المستثمرين الألمان بحضور وكلاء الوزارة للغاز والثروة المعدنية والمكتب الفنى ورؤساء شركات إيجاس والقابضة للبتروكيماويات وبتروجت.

واستعرض اللقاء رؤية وخطة قطاع البترول والثروة المعدنية خلال السنوات المقبلة ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز الاستثمارات الألمانية فى صناعة البترول وأبدى الجانب الألمانى رغبته فى الاستثمار بعدد من مشروعات البتروكيماويات المخطط لها البدء خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتوفير الأجهزة والمعدات المتطورة لتحسين كفاءة الطاقة والاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية لإنتاج منتجات مصرية عالية الجودة قادرة على منافسة المنتجات العالمية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية وعمل دراسات الجدوى اللازمة لضمان نجاح المشروعات.

من جانبه أوضح رئيس الغرفة أن سر نجاح ألمانيا فى العديد من المجالات هو وجود تكامل وترابط بين الشركات الألمانية فى انجاز المشروعات مؤكداً أن الغرفة تهدف إلى نقل نفس التجربة إلى مصر.

جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر وألمانيا متميزة ومستمرة منذ فترة طويل وتشهد تقدماً ملحوظاً فى جميع المجالات خاصة فى مجالات الطاقة من خلال شراكات ناجحة واتفاقيات متعددة دعمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفى مقدمتها الانتهاء بنجاح من أولى مراحل مشروع حقول غازات غرب الدلتا بمنطقتى شمال الأسكندرية وغرب المتوسط العميق وإنتاج الغاز قبل الموعد المخطط بـ 8 أشهر حيث تساهم فيه شركة ديا الألمانية مع شركة بى بى البريطانية.