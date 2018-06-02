ألمانيا: الصراع التجاري مع أمريكا يعجل بالإصلاحات في الاتحاد الأوروبي

(رويترز)قال وزير المالية الألماني أولاف شولز يوم السبت إن الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم خلال اجتماعات مجموعة السبع سيعزز الإرادة السياسية للدول الأعضاء للتسريع بإصلاحات في التكتل.وقال للصحفيين بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في منت

(رويترز)

قال وزير المالية الألماني أولاف شولز يوم السبت إن الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم خلال اجتماعات مجموعة السبع سيعزز الإرادة السياسية للدول الأعضاء للتسريع بإصلاحات في التكتل.



وقال للصحفيين بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في منتجع ويسلر الجبلي بكندا ”جرت مناقشة عدة قضايا خلال الاجتماع لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها. هذا أمر غير عادي تماما في تاريخ مجموعة السبع“.



وبالإضافة إلى قضية التعريفات أبلغت دول الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بانزعاجها بشأن تأثير العقوبات الأمريكية، التي فرضت مجددا على إيران، على الشركات الأوروبية التي ترغب في التجارة مع الدولتين.