ألكسندر فرومان : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد الإصلاحات الأخيرة‎

محمود جمال أبدى ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، تفاؤله الشديد بمستقبل الاقتصاد المصري، ولا سيما بعد سلسلة الإصلاحات الأخيرة التي نفذتها الحكومة. جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي عقدته الشركة، اليوم، بالقرية الذكية. وقال فرومان إن المجتمع المصر

محمود جمال





أبدى ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، تفاؤله الشديد بمستقبل الاقتصاد المصري، ولا سيما بعد سلسلة الإصلاحات الأخيرة التي نفذتها الحكومة.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي عقدته الشركة، اليوم، بالقرية الذكية.

وقال فرومان إن المجتمع المصري يتميز بوجود نسبة كبيرة من الشباب الذي يتطلع لمزيد من التعلم.

وأضاف أن المؤسسات الحكومية أصبح لديها رؤى متطورة في التعامل مع الشركات العاملة بالقطاع، ومنها وزارة الاتصالات والبنك المركزي.

وقدّر عدد عملاء الشركة في مصر بنحو 44 مليون عميل، وتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 44% من سوق المحمول.