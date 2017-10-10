ألكسندر فرومان رئيسا تنفيذيا لفودافون مصر‎

خاص عيينت فودافون، اليوم الثلاثاء، ألكسندر فرومان، رئيسا تنفيذيا جديدا في قيادة الشركة في مصر، خلفا ستيفانو جاستاوت على أن يتسلم مهام منصبه بدأ من الأول من يناير 2018. وقالت فودافون في بيان إن ستفانو جاستاوت قاد شركة فودافون مصر فى مرحلة مهمة أدار خلالها مفاوضات الحصول على رخصة الجيل ا

خاص

عيينت فودافون، اليوم الثلاثاء، ألكسندر فرومان، رئيسا تنفيذيا جديدا في قيادة الشركة في مصر، خلفا ستيفانو جاستاوت على أن يتسلم مهام منصبه بدأ من الأول من يناير 2018.

وقالت فودافون في بيان إن ستفانو جاستاوت قاد شركة فودافون مصر فى مرحلة مهمة أدار خلالها مفاوضات الحصول على رخصة الجيل الرابع وحقق نجاحات كبيرة تحسب له ولفريق العمل بفودافون.

يذكر أن شركة فودافون مصر تعد من أكثر الأسواق نجاحا في مجموعة فودافون العالمية وتتصدر الشركة في مصر سوق المحمول من حيث أعداد المشتركين و معدلات الأداء والأرباح باستثمارات بلغت أكثر من 45 مليار جنيه وحصلت للعام السابع على التوالي على لقب “أفضل جهة للعمل بين شركات القطاع الخاص” طبقا لإحصائيات عالمية.

وأوضح البيان أن ألكسندر فرومان قد تقلد مناصب قيادية في شركة فودافون العالمية منذ انضمامه للشركة عام 2004 كان أخرها الرئيس التنفيذي لفودافون المجر.