اقتصاد وأسواق

ألكان تستهدف تعاقدات بقيمة 12 مليون دولار لموسم 2020/2021

مقابل 6 ملايين دولار حتى الآن
دعاء حسني 6:46 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21 6:46 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21

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تستهدف شركة ألكان لتجارة وتصدير الأقطان، التعاقد على تصدير قرابة 5000 طن بقيمة تقترب من 12 مليون دولار حتى نهاية الموسم التصديرى 2020/2021 فى أغسطس المقبل.

وبدأ الموسم التصديرى للقطن فى سبتمبر 2020 وينتهى فى أغسطس 2021.

يقول نبيل السنتريسى ، رئيس مجلس ادارة شركة ألكان لتجارة وتصدير الاقطان ل»المال، إن شركته سجلت تعاقدات تصديرية حتى الآن تقترب من 2400 طن بقيمة بلغت 6 ملايين دولار.

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نبيل السنتريسى رئيس مجلس ادارة شركة الكان لتجارة وتصدير الاقطان

بلغت تعاقدات تصدير الاقطان المصرية منذ بداية الموسم التصديرى 2020/2021، فى سبتمبر الماضى حتى الأسبوع الـ13 من الموسم الموافق 27 ديسمبر الماضى 106.47 مليون دولار ، بكمية تعاقدات تجاوزت 45.5 ألف طن بارتفاع نسبته 4.4%عن الموسم الماضى الذى بلغت تعاقداته 43.74 ألف طن.

وبلغ حجم إنتاج القطن لمحصول 2020 نحو 900 ألف قنطار قطن ، مقابل 1.4 مليون قنطار قطن انتاج 2019.

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وتتنافس 22 شركة حتى الان على التصدير للأسواق الخارجية من قرابة 70 شركة لتجارة وتصدير الأقطان تابعة لإتحاد مصدرى الأقطان.

ويعمل فى مجال تجارة القطن قرابة 280 شركة مسجلة لدى لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل المعنية بتنظيم تجارة القطن داخل السوق المصرية.

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بقلم دعاء حسني

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