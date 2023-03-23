«ألكازار للطاقة» و«مدكور» يوقعان عقد شراكة لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة 

وقعت شركة ألكازار للطاقة المستثمر العاملة في مجال الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومجموعة مدكور الشركة المصرية العاملة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة والمياه عقد شراكة على الدخول في شراكة استراتيجية لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وإفريقيا.

الطاقة الشمسية

تم توقيع العقد عبر دانيال كالديرون، الشريك المؤسس لشركة الكازار للطاقة والدكتور مصطفى مدكور الرئيس التنفيذي لمجموعة مدكور.

وقال مدكور “لقد أكدت الحكومة المصرية التزامها بتنفيذ برنامج الانتقال للطاقة النظيفة في COP27، وذلك وفقاً للاستراتيجيات المعلنة والتي تتمثل في:

• رؤية الحكومة لتحقيق 20% من إجمالي القدرة الكهربية المولدة من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030.

• رؤية الحكومة لتحقيق 42% من إجمالي القدرة الكهربية المولدة من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول بحلول عام 2035.

• الوصول لتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وتلتزم مدكور كشريك استراتيجي للحكومة المصرية في قطاع الطاقة التزامًا عميقاً بالمسؤولية المجتمعية، نحن نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة لكل من مجموعة مدكور وشركة الكازار لتحقيق أهداف الاستدامة في مصر وإفريقيا” .

وأضاف دانيال كالديرون: “إن إمكانات مصر الاستثنائية من توافر المصادر الطبيعية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة لموقعها العالمي الاستراتيجي يجعلها سوقاً مثالياً للاستثمار في الطاقة المتجددة. لذلك الكازاي اتخذت خطوات جدية لضخ استثمارات لتطوير وتنفيذ 1 جيجاواط من الطاقة المتجددة في مصر في السنوات المقبلة، لتعظيم الإستفادة المجتمعية والاقتصادية والفوائد البيئية.

وتقوم الشركة بتقديم الالحلول التكنولوجية المطلوبة لنظام طاقة أكثر كفاءة واستدامة بالإضافة للنظرة الثاقبة والقدرة على عبور التحديات الفريدة في مصر” .

الكازار هي صندوق لتمويل البنية التحتية المستدامة، تركزعلى مشروعات الطاقة المتجدد ة في أسواق ناشئة مختارة بعناية.