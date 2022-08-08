«ألقته في برميل حفظ الجبن».. سيدة قتلت طفل شقيقة زوجها: «أنتقم من والدته»

ارتكبت سيدة جريمة قتل نجل شقيقة زوجها “طفل” في السادس من عمره، وألقته داخل برميل لحفظ الجبن بمسكنها في محافظة الأقصر، وذلك انتقامًا من والدته لوجود خلافات مالية بينهما، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغًا بالعثور على جثة طفل -يبلغ من العمر 6 سنوات- داخل برميل في مسكن خاله بذات المنطقة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والد الطفل، قرر بعثوره على جثة نجله بالمكان المشار إليه.

وبتكثيف جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الأقصر، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة خال الطفل، وذلك لوجود خلافات مالية بينها ووالدة الطفل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، واستدراج الطفل داخل مسكنها وإلقائه داخل برميل “لحفظ الجبن” مما أدى إلى وفاته.

وذلك لخلافات مالية بينها ووالدة الطفل المتوفي فقررت الانتقام منها بقتل نجلها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.