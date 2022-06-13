«ألقاهما في طريق الزعفرانة - السخنة».. كواليس إنهاء شخص حياة صديقيه لسرقة عملات مالية

أنهي شخص حياة اثنين من أصدقائه بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ليتمكن من سرقة مبلغ من العملات المالية بحوزتهما، بعدما دبر للجريمة بإقناعها بالذهاب لاستبدال المبلغ ثم ألقى جثماني الضحيتين في طريق الزعفرانة – السخنة.

كان قسم عتاقة بمديرية أمن السويس ، قد تلقى بلاغًا من حارس خاص بأحد المواقع التابعة لشركة استثمار عقاري، بعثوره على جثتين لشخصين مجهولين، وتبين إصابة كلٍ منهما بعيار ناري، وأمكن تحديد هوية المجني عليهما وتبين أنهما محاسب ومالك شركة للسقالات.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليهما -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم العبور بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه تنسيقًا ومديرية أمن القليوبية وضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، مُستغلاً رغبة المجني عليهما في استبدال مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.

وأضاف أنه اتفق معهما على استبدال مبلغ مالي، واستقلوا رفقته سيارته الملاكي وأثناء سيرهم بطريق الزعفرانة – السخنة، توقف المتهم على جانب الطريق بزعم عدم قدرته على القيادة، وطلب من أحد المجني عليهما القيادة بدلاً منه.

وعقب ترجله من السيارة أطلق تجاههما أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما، وعقب ذلك تخلص من الجثتين بإلقائهما بمكان العثور، واستولى على المبلغ المالي، متعلقاتهما الشخصية، وتوجه لمحل سكنه.

وبارشاده ضبط مبلغ مالي، متعلقات المجني عليهما الشخصية، السيارة المستخدمة في الواقعة، السلاح المستخدم، عدد من الطلقات من ذات العيار، واتخذت الإجراءات القانونية.