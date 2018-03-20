ألف جنيه دعم لموظفى الخدمات بالبنك الأهلى لشراء شهادة أمان

سهير محمدقررت جمعية الخدمات الإجتماعية بالبنك الأهلى المصرى تقديم دعم لموظفى الخدمات المعاونة لتشجيعهم لشراء شهادة أمان ووجهت الجمعية العاملين بها لشراء شهادة أمان بمبلغ 2500 جنيه على أن يتم سداد قيمة الشهادة بالكامل من خلال دعم لا يسترد قيمته ألف جنيه وأن يتم تقسيط بقية المبلغ وهو 15

سهير محمد

قررت جمعية الخدمات الإجتماعية بالبنك الأهلى المصرى تقديم دعم لموظفى الخدمات المعاونة لتشجيعهم لشراء شهادة أمان

ووجهت الجمعية العاملين بها لشراء شهادة أمان بمبلغ 2500 جنيه على أن يتم سداد قيمة الشهادة بالكامل من خلال دعم لا يسترد قيمته ألف جنيه وأن يتم تقسيط بقية المبلغ وهو 1500 جنيه خصماً من المرتب على مدة 5 شهور

وتم تخصيص إيميل خاص بعمليات شراء شهادة أمان من قبل موظفى جمعية الخدمات الاجتماعية بالبنك حيث تقوم الفروع يوميا بموافاة الجمعية بأسماء الموظفين الذين قاموا بالشرء لإجراء التحويلات للبنك بقيمة الشهادات المشتراة

