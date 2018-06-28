ألف جنيه ارتفاعًا بأسعار سيارات شيري

أحمد شوقيرفعت شركة "جي بي أوتو غبور"، أسعار سيارات "شيري" في مصر بواقع 1000 جنيه.وارتفعت أسعار شيري إنفي، بموجب هذه الزيادة إلى 169 ألف جنيه، مقابل 168 ألفًا حاليًا.وسجلت أسعار شيري تيجو 246 ألف جنيه، مقابل 145 ألفًا حاليًا.وتحتل شيري المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في

أحمد شوقي



رفعت شركة “جي بي أوتو غبور”، أسعار سيارات “شيري” في مصر بواقع 1000 جنيه.



وارتفعت أسعار شيري إنفي، بموجب هذه الزيادة إلى 169 ألف جنيه، مقابل 168 ألفًا حاليًا.



وسجلت أسعار شيري تيجو 246 ألف جنيه، مقابل 145 ألفًا حاليًا.



وتحتل شيري المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في مصر بحصة سوقية 2.3%، من مبيعات السوق البالغة 63.9 ألف وحدة، خلال الشهور الخمسة الأولى من 2018.