«ألف إحساس» و«ولا في الأحلام».. أغنيات مصرية جديدة بأصوات راغب وجسار

حقق المطربان راغب علامة ووائل جسار نجاحات كبيرة بأغنياتهما التي قدّماها للجمهور باللهجة المصرية في مشوارهما الغنائي خلال السنوات الماضية، مثل مابهزرش وطب ليه وصدفة واللي باعنا لراغب علامة، وكذلك أغنيات بتوحشيني وغريبة الناس وكل دقيقة شخصية ويوم زفافك لجسار.

ورغم ابتعادهما عن تقديم أغنيات مصرية منذ فترة طويلة، لكنهما قررا أن يفتتحا عام 2021 بأغنيات باللهجة المصرية ليستعيدا بها نجاحهما السابق مع الجمهور المصري.

فيقدم راغب علامة أغنية جديدة بالطابع المصري، في الأيام المقبلة، بعنوان “ألف إحساس”.

كما طرح وائل جسار مؤخرًا أغنية مصرية بعنوان “ولا في الأحلام”، وحققت حوالي مليون ونصف المليون مشاهدة حتى الآن على يوتيوب، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

حسام خليل : مصر سوقها كبير وتحتضن أي مطرب عربي.. وراغب وجسار أحبهما الجمهور المصري

يقول حسام خليل، مدير أعمال الفنان هاني شاكر، لـ”لمال”، إن الغناء ليس له وطن، وأيّ مطرب محترف يمكن أن يغني بأي لهجة ما دام يستطيع إتقانها جيدًا في أغنياته، لافتًا إلى أن مصر سوقها عريض، ومن يقدم أغنياتٍ مصرية منهم فهو مطرب ذكي.

وأضاف أنه البلد الوحيد الذي يرحب بأي صوت عربي يغني باللهجة المصرية ويحقق نجاحًا كبيرًا فيه، فليس لدينا تفرقة بين أي لهجة عربية وأخرى لو قدمها مطرب عربي وغنّى باللهجة المصرية وقدم أغنية مميزة، فالجمهور المصري يتذوق هذه الأغنية ويحبها ويحب هذا المطرب جدًّا.

وأشار إلى أن هناك مطربين عربًا أيضًا حققوا نجاحات كبيرة في مصر، مثل راغب ووائل جسار وحسين الجسمي الذي قدم أغنيات مصرية ناجحة عديدة، بالإضافة لشهرته في الوطن العربي باللهجة المصرية.

وتابع قائلًا إن نانسي عجرم ووائل جسار وراغب علامة في الأصل لبنانيون، لكنهم يعملون ويحيون أفراحًا وحفلاتٍ غنائية في مصر بدرجة أكبر من لبنان؛ وطنهم الأم؛ لأن مصر سوقها كبير ويستغلون ذلك لزيادة نجاحهم ونجوميتهم.

زين نصار : أغنياتهما ستضيف للسوقين اللبنانية والمصرية موسيقيًّا

وقال الناقد الموسيقي زين نصار إن هذه الأغنيات المصرية بأصوات راغب أو وائل جسار تضيف للسوقين اللبنانية والمصرية موسيقيًّا، ما داما قادرين على تقديم هذه الأغنيات ويحققان بها نجاحًا كبيرًا مثل صباح ونجاح سلام وأسمهان وغيرهم في الماضي.

وأشار إلى أن مصر دائمًا تحتضن أي فنان عربي وتشجعه أيضًا، وذلك من واجبنا تجاه الوطن العربي، لافتًا إلى أنها قِبلة أي فنان في مجال الفن منذ زمن طويل.

وأوضح أن الموسيقى هي التي تجعل للحياة معنى وروحًا وطعمًا، سواء كانت من خلال مطربين عرب أو مصريين، مشيرًا إلى أن أغنيات راغب ووائل جسار الجديدة باللهجة المصرية ستضيف كثيرًا للفن العربي، ولا سيما أنهما حققا نجاحات كبيرة بأغنياتهما المصرية سابقًا، وينتظرها الجمهور المصري والعربي بشغف كبير دائمًا.