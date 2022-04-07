كشف الدكتور صلاح فاروق، الرئيس التنفيذى لمجموعة «ألفا ماركت»، عن مخططات السلسة لاستثمار حوالى 130 مليون جنيه خلال 2022 تُخصص للتوسعات الجغرافية بافتتاح مزيد من الفروع الجديدة.

فاروق: السلسة تمكنت من مضاعفة مبيعاتها العام الماضى مقارنة مع 2020

وأشار إلى أن المجموعة تستهدف افتتاح 5 فروع جديدة لها خلال العام الجارى فى القاهرة الكبرى من بينها فرع من المخطط أن يتم افتتاحه فى مدينة نصر، بخلاف فرع الرحاب الذى افتتحته منذُ قرابة شهر.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن عدد الفروع الحالية المملوكة للمجموعة يبلغ 9 بالقاهرة الكبرى والجيزة، موضحًا أن «ألفا ماركت» تستهدف التواجد بالمحافظات خلال العام المقبل .

على جانب آخر، أوضح أن «ألفا ماركت» انتهت خلال الفترة الماضية من خطة إعادة الهيكلة الشاملة التى بدأتها منذ إتمام عملية الاستحواذ عام 2019 إلى جانب إطلاق نظام الـ”ERB SYSTEM” وإنشاء مجموعة من المخازن المركزية بمدينة 15 مايو .

وتابع إن المجموعة انتهت أيضًا خلال تلك الفترة من عملية تطوير موقعها الإلكترونى، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكترونى جديد بغرض دعم مبيعات السلسلة من خلال «الأون لاين».

وأشار إلى أن هذه العملية أتت بثمارها، إذ تمكنت المجموعة من تحقيق معدلات نمو بواقع %100 على صعيد المبيعات خلال 2021 مقارنة مع العام السابق له.

على صعيد تأثيرات الحرب الواقعة حاليًا بين روسيا وأوكرانيا على سوق التجزئة، توقع الدكتور صلاح فاروق، أن تتأثر السوق سلبًا جراء تلك الأحداث .

وارجع ذلك إلى عاملين: الأول تعرض بعض السلع للنقص وبالتالى عدم القدرة على توفيرها بالفروع، والعامل الآخر ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل واضح ما يؤدى لعزوف المستهلك عنها أو تقليل استخدامها.

وأشار إلى أن التأثير حتى الوقت الحالى لا يزال محدودا ولكن قد تتفاقم حدته باستمرار الحرب بين البلدين .

وتعمل «ألفا ماركت» فى مصر منذ عام 1983 كواحدة من أول وأشهر مراكز تجارة التجزئة بالمفهوم الحديث فى مصر والمنطقة، ويعد الاستحواذ الأخير بدخول ثلاثة مستثمرين خلال 2019 بمثابة إعادة السلسلة إلى خريطة تجارة التجزئة فى مصر.

وتمتلك «ألفا ماركت» العديد من الأقسام التى توفر احتياجات متعددة، مثل أقسام السوبر ماركت، والأدوات المكتبية، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، وأدوات ومستلزمات التنظيف، وألعاب الأطفال، كما توجد أقسام خاصة للأجهزة المنزلية، وتمتلك حوالى 9 فروع من بينهم واحد فى الزمالك، و مثله فى كل من الحجاز بمدينة هيليوبوليس، وروكسى، والمعادى، والدقى، والمهندسين، والشيخ زايد.