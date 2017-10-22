«ألفا كير» تؤمن على أسر العاملين فى «بوتاجاسكو»

كتب- ماهرأبوالفضل:أبرمت شركة «ألفا كير» للخدمات الطبية اتفاقا لتوفير خدمات العلاج الطبى على بعض أسر العاملين بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز «بوتاجاسكو».قال الدكتور شريف سمير، رئيس مجلس إدارة "ألفا" كيرـ إن شركته أبرمت الاتفاق فى يوليو من العام الحالى، مشيرا إلى أن عدد

كتب- ماهرأبوالفضل:

أبرمت شركة «ألفا كير» للخدمات الطبية اتفاقا لتوفير خدمات العلاج الطبى على بعض أسر العاملين بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز «بوتاجاسكو».

قال الدكتور شريف سمير، رئيس مجلس إدارة “ألفا” كيرـ إن شركته أبرمت الاتفاق فى يوليو من العام الحالى، مشيرا إلى أن عدد الأسر التى تشملهم التغطية يتجاوز الـ3100 أسرة، بإجمالى 17 ألف فرد تقريبا.

وأضاف أن التغطية تشمل كل الخدمات الطبية للأمراض بأنواعها سواء العادية أو المزمنة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من التغطيات التى توفرها «ألفا كير» لدى كل المؤسسات المتعاقد معها يصل إلى 120 ألف مستفيد.

فى سياق متصل، كشف سمير عن خطة شركته للتوسع الجغرافى بإنشاء فرعين جديدين فى كل من الإسماعيلية والإسكندرية، مشيرا إلى أنه من المتوقع افتتاحهما مطلع العام المقبل.