«ألفا ظبي» القابضة الإماراتية تستثمر مليار درهم في شركة «تعزيز»

تعتزم “ألفا ظبي القابضة” الإماراتية استثمار مليار درهم (273 مليون دولار) في شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المعروفة باسم “تعزيز”، بحسب إفصاح صادر اليوم الأحد عن الشركة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركة التوسعية، فقد تمّ مؤخراً تخصيص ميزانية مالية تقدَّر بحوالي 8 مليارات درهم للاستثمار بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل دولة الإمارات وخارجها، كالعقارات، والضيافة، والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، وغيرها من القطاعات الواعدة.

الاستثمار الأفضل

تعليقاً على الاستثمار الأخير، قال حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي، و العضو المنتدب لشركة “ألفا ظبي القابضة”: “إنَّ “تعزيز” وعملياتها في إمارة أبوظبي هي الاستثمار الأمثل، وإضافة مهمة، وتنوع استراتيجي لمحفظتنا الاستثمارية التي تضم العديد من القطاعات، مثل الزراعة، والطاقة، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والبناء، والنقل، والكيماويات. ونتطلع لتعاون استراتيجي طويل الأمد مع “تعزيز” بهدف بناء تنافسية إقليمية وعاملية لشركة “ألفا ظبي القابضة”، ودولة الإمارات”.

تشكل “تعزيز” منظومة للخدمات الصناعية واللوجستية، كما تعمل على دعم وتمكين نمو مجمع الرويس الصناعي، وقطاع التكرير والبتروكيماويات، وبناء منظومة صناعية متقدّمة في دولة الإمارات.

قدَّمت شركة “شيميرا كابيتال”، ومقرها أبوظبي، المشورة لشركة “ألفا ظبي القابضة” فيما يتعلق باستثماراتها في منظومة “تعزيز”.

تُعتبر المواد الكيماوية من القطاعات التي تحظى بالأولوية ضمن “مشروع 300 مليار”، استراتيجية النمو الصناعي لدولة الإمارات التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار بحلول عام 2031.