ألفا روميو.. متواضعة عالمياً تبحث عن نجاحات محلية

- هل تنجح ابو غالى فى دفع حركة مبيعات العلامة اﻹيطالية على غرار سوبارو؟ شريف عيسى: ترددت انباء الاسبوع الماضى عن بدء مفاوضات فعلية بين فيات كرايسلر ايجيبت FCA، ومجموعة أبو غالى موتورز، وكلاء سوبارو وجيب، للحصول على حق بيع وصيانه ألفا روميو، بجانب شركة النيل الهندسية، وكلاء فيات وألفا رميو. ت

– هل تنجح ابو غالى فى دفع حركة مبيعات العلامة اﻹيطالية على غرار سوبارو؟

شريف عيسى:

ترددت انباء الاسبوع الماضى عن بدء مفاوضات فعلية بين فيات كرايسلر ايجيبت FCA، ومجموعة أبو غالى موتورز، وكلاء سوبارو وجيب، للحصول على حق بيع وصيانه ألفا روميو، بجانب شركة النيل الهندسية، وكلاء فيات وألفا رميو.

تسرب المعلومات أعاد الحديث عن العلامة اﻹيطالية، ومكانتها على الساحة العالمية وأوضاعها فى السوق المحلىة، فى ظل تعاظم حجم التحديات التى تواجه صناعة ومبيعات السيارات فى مصر خلال الفترة الحالية.

فعلى المستوى العالمى، على مدار السنوات الستة الماضية فى الفترة من 2010، وحتى نهاية 2016، هبطت المبيعات اﻹجمالية للعلامة اﻹيطالية من 119 ألف سيارة، إلى 72 ألفاً و400 وحدة، بنسبة تراجع 39.2%، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة فوكس 2 موف.

وخلال تلك الفترة، فقدت ألفا روميو 19 مركزاً فى صدارة العلامات اﻷكثر مبيعاً حول العالم، لتستقر عند المركز 84، بدلاً من المرتبة 65 خلال عام 2010.

وتستحوذ أوروبا على 92.3% من مبيعات ألفا روميو خلال 2016، بعد ان كانت فى 2010، تقدر بـ 94.1%.

وشهدت حصة آسيا من مبيعات ألفا روميو نمواً خلال السنوات الست الماضية من 3%، إلى 3.6% بنهاية 2016، أما مبيعات أمريكا فنمت من 0.8%، إلى 2.3%.

وتعد إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واسبانيا من أهم اﻷسواق لدى العلامة التجارية، ففى 2016، اقتنصت ايطاليا المركز اﻷول فى صدارة الدول اﻷكثر مبيعاً ﻷلفا روميو بـ 50.2%، بعد ان كانت 43.7% خلال 2010.

وتحصد فرنسا المركز الثانى بحصة سوقية تصل إلى 10.1%، بعد ان كانت 11.1%، اما المركز الثالث فمن نصيب المملكة المتحدة بحصة سوقية 6.7%، بعد ان كانت 7.4، فى حين تأتى ألمانيا فى المركز الرابع بحصة سوقية 5.9%، اما المرتبة الخامسة فهى من نصيب اسبانيا بحصة سوقية 4.4%.

أما عن الوضع المحلى: تعددت الشركات التي استحوذت على وكالة العلامة اﻹيطالية ففى عام 2006 استحوذت شركة أوماترا على وكالة فيات وألفا روميو، ولم يكتب لها النجاح خلال تلك الفترة، ليفاجأ سوق السيارات بإستحواذ محمد نصير، صاحب توكيلات كيا ورينو، على توكيل ألفاروميو فى مصر، دون أن يتم تفعيله.

وفى يونيو 2014، أعلنت شركة فيات كرايسلر العالمية للسيارات FCA ،عن توقيع عقد مع شركة “النيل الهندسية” لتصبح بذلك وكيلاً معتمداً لها في مصر للعلامات فيات وألفا روميو، وفقاً لبيان رسمى صادر عن الشركة اﻷم.

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تمكنت العلامة اﻹيطالية من بيع 16 سيارة فى مصر خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2014، من طرازى جوليتا، وميتو.

وخلال 2015، تمكنت النيل الهندسية من بيع 48 سيارة من ألفا روميو، أما فى عام 2016 ، بلغ إجمالى مبيعات العلامة التجارية 68 وحدة.

ولم تتمكن العلامة التجارية من بيع أى وحدة خلال النصف اﻷول من العام الجارى وفقاً لـ “اميك”، إلا ان مصدر مسئول بالنيل الهندسية أكد على تمكن الشركة من بيع 100 سيارة.

وعلق عمرو اسكندرانى، خبير سوق السيارات، على مفاوضات أبو غالى للإستحواذ على ألفا روميو قائلاً: “نجاح العلامة التجارية يحتاج لمزيد من الوقت خاصة وأنها تعانى من الغياب التام عن سوق السيارات”.

ورهن نجاح ابو غالى فى تسويق ألفا روميو وتحقيق طفرة بمبيعاتها، بعدد من العوامل والتى من بينها، الحصول على السيارات بأسعار منافسة، والحصول على دعم مناسب من الشركة اﻷم، فى قطاعات خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانه، باﻹضافة إلى التوسع فى شبكة الموزعين، وضخ استثمارات فى مراكز الصيانة.

وأشار مصدر مسئول بسوق السيارات إلى ان أبو غالى لديه تجربة بالعلامات التجارية التى لم يكتب لها النجاح عند طرحها فى وقت سابق، فى اشارة إلى سوبارو.

وأكد المصدر على ان سوبارو وحتى قبيل عام 2003 كانت تابعة لرجل اﻷعمال شفيق جبر، إلا انه فى 2004 تم إعادة طرح العلامة التجارية مرة أخرى عبر مجموعة أبو غالى موتورز.

وأشار المصدر إلى ان جبر لم يتمكن من تحقيق نجاح ملحوظ للعلامة اليابانية إلا انه مع استحواذ ابو غالى شهدت مبيعاتها طفرة كبيرة.

ووفقاً ﻹحصائيات “اميك”، ارتفعت مبيعات أبو غالى موتورز من سوبارو بنسبة 350%، خلال الفترة من 2013، وحتى نهاية 2016.

ففى 2013، بلغ إجمالى مبيعات العلامة التجارية 534 سيارة، وفى عام 2014، تمكنت سوبارو من بيع 746 وحدة، وخلال 2015، تمكنت العلامة التجارية من بيع 1250 لتستحوذ على حصة سوقية 5.5%.

أما عن العام الماضى، فتمكنت سوبارو من تحقيق مبيعات قياسية تعد اﻷولى فى مصر، إذ بلغ إجمالى عدد السيارات المباعة 2403 وحدة.