«ألفا تكستايل التركية» تنفذ توسعات مصنعها بالإسكندرية بتكلفة 2.5 مليون دولار

تنفذ شركة ألفا تكستايل التركية، العاملة فى مجال المنسوجات، الأعمال الإنشائية لتوسعات مصنعها بالمنطقة الحرة فى الإسكندرية، بتكلفة تبلغ نحو 2.5 مليون دولار.

قال موسلوم أتلى، رئيس الشركة إنه مستهدف الانتهاء من التوسعات أواخر العام المقبل، مضيفًا أن إجمالى استثماراتها بعد تنفيذ الإنشاءات ستبلغ نحو 6 ملايين دولار، وفى حين سيصل الإنتاج إلى 600 ألف قطعة شهريا.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أنها تصدر كامل إنتاجها للسوقين الأوروبية والأمريكية، منوها بأن الاستثمارات فى المصنع تركية بنسبة %100.

وكان «أتلى» قد أكد لـ«المال» سابقا، بأن شركته تحصل على الأقطان اللازمة لمشروعاتها عبر الاستيراد من تايوان والصين، مشيرًا إلى أن عدد العمالة يبلغ نحو 900.

وتوقع مصطفى دينيزير، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركي، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، ضخ استثمارات تركية جديدة بالسوق المحلية بقيمة مليار دولار، تشمل 500 مليون سبق الإعلان عنها للتنفيذ خلال العامين الحالى والمقبل، ونصف مليار أخرى قبل نهاية 2025.

وأضاف أن هذه التدفقات ستكون عبر توسعات للشركات القائمة أو مشروعات جديدة فى مجالات المنسوجات، والأجهزة المنزلية، والصناعات الغذائية، وتجارة التجزئة، مشيرًا إلى أن إجمالى قيمة الاستثمارات التركية محليًا تبلغ حاليًا نحو 2.5 مليار دولار.