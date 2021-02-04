«ألفا الطبية» تخطط للتوسع بالعاصمة الإدارية وتنشئ مركزا بالعلمين الجديدة خلال 2021

تتبنى مجموعة «ألفا الطبية» خطة توسعية خلال العام الجارى، وذلك عقب إتمام زيادة رأس المال عبر ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من مؤسسة «CDC» الإنجليزية.

يُذكر أن مؤسسة «CDC» أعلنت أمس عن استثمار 100 مليون دولار بمجموعة ألفا الطبية فى صورة زيادة رأسمال، بجانب مساهمة من مستثمر فى الرعاية الصحية «Africa Platform Capital» وذلك تأكيدًا لما نشرتهُ جريدة «المال» خلال شهر مايو الماضى.

قال الدكتور عادل طلعت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة ألفا الطبية، إنها تعمل على البحث عن أفضل موقع بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار خطة للعمل بشرق وغرب القاهرة، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية وتشخيصية تتمشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مجموعة ألفا الطبية تتكون من مراكز ألفا سكان للأشعة، ومعامل ألفا للتحاليل الطبية، ومستشفيات الصفا.

وقال طلعت إن الشركة تنتظر انفراجة فى مجال الرعاية الصحية خلال النصف الثانى من العام الجارى، بدعم التوقعات بتلاشى تأثيرات أزمة «كورونا».

وفى هذا السياق، كشف أن المجموعة تعمل بالفترة الحالية على إنشاء معمل ضخم، على أن يتم افتتاحه فى النصف الثانى من 2021.

وتابع: «كما ستقوم المجموعة بإنشاء مركز متميز لخدمات الطوارئ وخدمات المعامل والأشعة بمدينة العلمين الجديدة لخدمة مصطافى الساحل وساكنى المدينة».

ولفت إلى أن المجموعة تخطط أيضًا لافتتاح المستشفى الثانى لها فى منطقة الدقى، والمعروفة سابقاً بمستشفى الفيروز، والتى تم شراء مبناها فى مزاد علنى من البنك العقارى المصرى العربى، إلى جانب استكمال خطتها بالوصول بخدمات التحاليل الطبية إلى جميع مدن الصعيد والوجه البحرى.

وأكد أن المجموعة تعمل فى هذا الإطار أيضًا على إنشاء 3 مراكز للأشعة فى نطاق القاهرة الكبرى.

وفيما يتعلق بمشروع مدينة ألفا الطبية والذى أعتبره أكثر مشروعات المجموعة طموحاً ويقع فى مدينة الخمائل بالشيخ زايد غرب القاهرة، لفت طلعت إلى أن المشروع ينفذ على 3 مراحل.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتكون من مبانٍ لخدمات العيادات الخارجية والخدمات التشخيصية والمراكز المتخصصة التى تعمل بنظام اليوم الواحد، ومخطط الانتهاء منها فى بداية 2023.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، قال إنها تتكون من 5 مستشفيات متخصصة تتوسطها مستشفى الصفا (غرب) ومخطط أن يتم افتتاحها على عدة مراحل تبدأ نهاية عام 2023، فيما لفت إلى أن المرحلة الثالثة تتكون من مستشفى للصحة النفسية وآخر لطب ورعاية المسنين.

وفى سياق متصل، قال إن المجموعة تعمل على الانتهاء من تأسيس أكاديمية ألفا الطبية، موضحًا أنها كانت من الأسباب الأساسية التى شجعت الجانب البريطانى على الدخول فى هذه الشراكة.

وأشار إلى أن المجموعة تطمح من خلال هذه الأكاديمية لتدريب وتعليم الكوادر التابعة لها بشكل مستمر وكذلك التوسع فى تقديم نفس الخدمات للجميع للارتقاء بمستوى العاملين فى القطاع الطبى المحلى.