«ألستوم» تسلم «النقل» دفعة جديدة من عربات مونوريل القاهرة

تستعد شركة ألستوم الفرنسية لتسليم وزارة النقل دفعة جديدة من عربات مشروع خطى المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر» فى يونيو الحالى، بعد تسلمها أول 8 عربات فى سبتمبر الماضى، بحسب تصريحات المهندس رامي صالح، مدير عام الشركة فى مصر.

وأضاف «صالح» لـ«المال» أن ألستوم ستقوم بتنفيذ نظام الإشارات والتحكم الآلى بقطارات المشروع وإمدادات الطاقة وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى تنفيذ تحصيل آلى للأجرة، ستتولى إدارة المشروع لمدة 30 عامًا، بجانب أعمال الصيانة خلال تلك الفترة.

وتسهم خطوط المونوريل فى تخفيف الازدحام المرورى بشكل كبير، وتستهدف نقل 45 ألف راكب فى الساعة بكل اتجاه كطاقة استيعابية قصوى، بحسب مدير الشركة.

ومن أهم مزايا هذه التكنولوجيا قدرتها على توفير معدلات إتاحة تشغيلية مرتفعة، ومرونة فائقة للعمليات التشغيلية، وتقليل زمن التقاطر بين القطارات العاملة على نفس الخط، وارتفاع معدلات أمان وسلامة الركاب، وانخفاض تكاليف الصيانة.

وأبرمت الهيئة القومية للأنفاق خلال عام 2019 عقد تسليم المفتاح مشروع المونوريل مع تحالف شركات: «ألستوم، وأوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب»، لتزويد القاهرة الكبرى بخطى مونوريل.

ويمتد الخط الأول من العاصمة الجديدة بطول 54 كيلومترا، تشمل 21 محطة، أما الخط الثانى بمدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومترا، تشمل 12 محطة، ووفقًا للتعاقد ستقوم «ألستوم» بتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل 70 قطارا على خطوط المونوريل تشمل 280 عربة.

وكشف «صالح» عن مساعي الشركة لاقتناص العديد من الفرص الاستثمارية لتوسيع أنشطتها التجارية في مصر، على رأسها دراسة تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، إضافة إلى تحديث إشارات خط سكة حديد «القاهرة – بنى سويف» الرئيسى، والمشاركة فى مناقصة مترو أبوقير لتوريد العربات وتنفيذ أنظمة الإشارات، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ ترام الإسكندرية، وتحديث خط طنطا الرئيسي بالزقازيق، إلى جانب العمل فى إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق.

وذكر أن أهم المشروعات التي تنفذها الشركة بالنسبة لمرفق السكة الحديد تتمثل فى تحديث نظام كهربة إشارات خط السكك الحديدية «بني سويف – أسيوط» بطول 240 كيلومترا، كما تنفيذ أعمال تحديث البنية التحتية للخط.

ووقعت «ألستوم» بروتوكول تمويل بين الحكومة الفرنسية والمصرية، لتحديث الخط الأول «المرج – حلوان» بقيمة 876 مليون يورو، يشمل التعاقد تمويل وتوريد 55 قطارا MetropolisTM، وتقسيمها إلى 9 عربات لكل قطار، إضافة إلى عقد صيانة لمدة 8 سنوات، بالتزامن مع انتهاء الشركة من أعمال ربط محطة المرج بمحطة المرج الجديدة بطول تقريبًا 2 كيلو.

وتخطط الشركة لتنفيذ أعمال امتداد الخط الثاني لمترو القاهرة «شبرا الخيمة – المنيب» على بعد 2.5 كيلومتر، ويربط جنوب الجيزة بمحطة المنيب، بحسب رامي صالح.

وقامت ألستوم بتنفيذ كهربة إشارات المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وجار تنفيذ باقى المشروعات حسب خطة التنفيذ المتفق عليها.

ولفت «صالح» إلى أن هناك عددًا من التحديات واجهت «ألستوم» خلال الفترة الماضية وليست خاصة بالسوق المصرية، فهى تحديات على مستوى العالم، منها نقص المواد الخام بسبب تأثير «كوفيد-19» والغلق التام الذى طال العديد من الدول، إضافة إلى الحرب «الروسية – الأوكرانية» التى أدت إلى الانكماش العالمى وزيادة معدلات التضخم.

وأشار إلى أنه من التحديات أيضًا، المنافسة المتزايدة داخل السوق المصرية، ولكن هذا التحدي سيدفع الشركة إلى تحسين الأداء والحفاظ على المكانة التى بنتها «ألستوم» على مدار أكثر من 40 عامًا فى تنفيذ العديد من الحلول المتكاملة بالبنية التحتية بخطوط السكك الحديدية، لا سيما أنها تمتلك مجموعة كبيرة، ومتنوعة من المنتجات والحلول التى تتكيف مع قيود السوق المصرية والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام.