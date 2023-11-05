«ألستوم» تتعاون مع كلية الفنون الجميلة لتعزيز التعبير الفني بمعرض TransMEA

أعلنت شركة ألستوم لحلول التنقل المستدامة تعاونها مع كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان خلال مشاركتها في معرض “TransMEA 2023”.

وتهدف هذه المبادرة الفريدة بين ألستوم وكلية الفنون إلى دمج مجالات التعبير الفني والمشاركة العامة لتصور مستقبل التنقل في مصر.

ستخصص ألستوم قسمًا مخصصًا داخل جناحها، كجزء من هذه الشراكة لتسهيل مشاركة الطلاب الموهوبين من كلية الفنون الجميلة، إذ ستتاح لهؤلاء الطلاب فرصة استثنائية للتفاعل مع الزوار والتقاط أفكارهم ورؤاهم المبتكرة لمستقبل النقل في مصر، وسيقوم الطلاب بتحويل هذه الأفكار الرائعة إلى لوحات فنية آسرة، مما يخلق عرضًا مرئيًا نابضًا بالحياة لتطلعات مصر في مجال التنقل.

ومن جانبه قال رامي صلاح، المدير العام لشركة ألستوم مصر: “يسعدنا التعاون مع كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان في هذه المبادرة الرائعة التي تتوافق تمامًا مع التزام ألستوم بتعزيز الإبداع والمشاركة العامة الهادفة، ونحن حريصون على مشاهدة وجهات النظر الفريدة والتعبيرات الفنية التي ستخرج من هذا التعاون.”

ويعد هذا التعاون بمثابة منصة استثنائية للطلاب المشاركين لتعزيز مهاراتهم الفنية وتوسيع فهمهم لمستقبل النقل في مصر، فهو يوفر لهم فرصة قيمة للانغماس في سيناريوهات العالم الحقيقي، والتفاعل مع الجمهور والبحث عن أفكارهم، ومن خلال هذه التجربة التفاعلية، سيعمل الطلاب على تعزيز الشعور بالارتباط وإثارة الحوارات وتشكيل رؤية جماعية للمستقبل.

وستساهم المبادرة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وكفاءة وشمولاً للتنقل في مصر.

جدير بالذكر أن ألستوم تتواجد في مصر منذ أكثر من 40 عامًا وساهمت في دعم الاتجاه القوي لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد، وعلى مدار عقود من الزمن، قامت شركة ألستوم مصر بتطوير مجموعة من المواهب المحلية التي أصبحت اليوم مسؤولة عن مركز التميز المتعلق بالإشارات وإمدادات الطاقة ومعدات المستودعات الذي يدعم مشروعاتنا داخل منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، وهذا التراث هو الذي اتاح لشركة ألستوم مصر بتقديم مساهمة كبيرة في تطوير صناعة السكك الحديدية في مصر.