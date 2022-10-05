«ألستوم» الفرنسية تعلن نجاح أنظمة التشغيل بـ 4 محطات في الخط الثالث للمترو

نجحت شركة ألستوم الفرنسية تصميم وتصنيع وتركيب، أنظمة الإشارات والتحكم المركزي وأنظمة الإتصالات السلكية لمرحلة 3 A بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

المرحلة 3 Aمن الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة تضم 4 محطات من العتبة إلى الكيت كات.

أعلنت وزارة النقل منذ قليل، انه سيتم اطلاق التشغيل الرسمي للمرحلة، في نوفمبر المقبل بمناسبة قمة المناخ التى تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ.

يُذكر أنه في نوفمبر من عام 2015، قامت الهيئة القومية للأنفاق بتوقيع عقد مع شركة ألستوم تصميم وتصنيع وتركيب واختبار وتشغيل وتدريب وصيانة أنظمة الإشارات والتحكم المركزي وأنظمة الإتصالات السلكية واللاسلكية لمرحلة 3Aبالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

وفي نفس ذات التوقيت، أسندت أيضاً الهيئة القومية للأنفاق لشركة ألستوم، بصفتها عضو في تحالف G3 لمزودي الطاقة، مهمة تصميم وتوريد وتركيب وإختبار وتشغيل وتدريب وصيانة نظام الجر الكهربائي.

ومن جانبه قال رامي صلاح، العضو المنتدب لشركة ألستوم مصر: “نفخر في شركة ألستوم بتقديم نظام Urbalis للإشارات للمرحلة 3A للخط الثالث من مترو القاهرة، فنحن ملتزمون بتلبية توقعات عملائنا ومتابعة شراكتنا طويلة الأمد مع الهيئة القومية للأنفاق، ونحن دائماً نسعى جاهدين لتوفير أحدث حلول الإشارات في مصر.”

ويعد نظام Urbalis نظام إشارات متقدم يساعد المشغلين على تخفيف ازدحام الركاب، ويتم تحديثها باستمرار، مما يتيح له مساعدة المشغلين في المناطق الحضرية في تعظيم أدائهم وقدراتهم مع توفير الإشراف القياسي والتحكم الذي يدعم احتياجاتهم التشغيلية.

يوفر هذا النظام، الذي تم تصميمه خصيصاً لقطارات المترو، مجموعة كبيرة من الوظائف التي تعمل على تحسين أداء السرعة وزمن التقاطر.

والجدير بالذكر أن ألستوم تتواجد في مصر منذ أكثر من 40 عامًا،وقامت خلال تلك الفترة تنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للسكك الحديدية المصرية.