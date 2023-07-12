«ألستوم الفرنسية» تضخ 300 مليون يورو خلال 3 سنوات

علمت «المال» من مصدر مطلع أن شركة ألستوم الفرنسية، ستضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية بقيمة 300 مليون يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن استثمارات الشركة تأتى بعد حصولها على موافقة من مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضى بتخصيص 40 فدانا لإنشاء مصنعين فى مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات ولوحات ودوائر كهربائية للتحكم والثاني: لتصنيع جميع أنواع العربات المتحركة لخطوط المترو، والمونوريل، والقطار السريع.

ووفقا لبيان سابق لمجلس الوزراء، يستهدف اختيار مدينة برج العرب تيسير عملية تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية، فضلا عن توفير 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.

وأشار المصدر إلى أن “ألستوم” تجرى فى الوقت الحالى تنسيقا مع وزارة النقل للاتفاق على المواصفات والتصميمات الفنية للمصنعين، باعتبار أنها هى المتلقى الأول لإنتاجهما ومن ثم فإنه لابد من تحديد احتياجات هيئتى سكك حديد مصر، و القومية للأنفاق خلال السنوات المقبلة.

وتقود «ألستوم» التحالف المنفذ لمشروع خطى المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر»، كما تتولى أيضاً توفير وتركيب نظام الإشارات والتحكم الآلى، فضلا عن إمدادات الطاقة وأنظمة الاتصالات وتنفيذ تحصيل آلى للأجرة، وإدارة المشروع لمدة 30 عامًا بجانب أعمال الصيانة خلال تلك الفترة، فيما تنفذ «المقاولون العرب» الأعمال الإنشائية للخط الذى ينطلق من حى وادى النيل بجوار نادى الزمالك حتى أكتوبر الجديدة، فيما تتولى «أوراسكوم» تشييد إنشاءات الخط الثانى من المشروع، الذى يبدأ من مدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المصدر أن الشركة تسعى لاقتناص العديد من الفرص الاستثمارية لتوسيع أنشطتها التجارية فى مصر، على رأسها تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، والعمل على إعادة تأهيل الخط الأول «حلوان – المرج» بالإضافة إلى المنافسة على توريد عربات مترو أبوقير الذى سيتم إنشاؤه قريبًا، إلى جانب تحديث خط سكك حديد طنطا الرئيسى بالزقازيق. قفزت بنحو %.