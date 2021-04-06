«ألجبرا فينشرز» تطلق صندوقها الثاني برأس مال 90 مليون دولار

أطلقت ألجبرا فينتشرز، صندوقها الثاني بقيمة 90 مليون دولار، والمخصص للاستثمار في الشركات الناشئة مع التركيز على مصر، وتخصيص حصة خاصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمستهدف إنهاء الإغلاق الأول في الربع الثالث من العام الجاري.

يركز على الاستثمار في التكنولوجيا المالية والزراعية

ويركز الصندوق الجديد على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية عن طريق مواصلة التعاون مع مؤسسين ذوي قدرات عالية لسد فجوات محددة في السوق.

وكان الصندوق الأول للجبرا قيمته 54 مليون دولار، وقام بالاستثمار في 21 شركة ناشئة كما دعمت الشركة رواد أعمال ذوي مؤهلات متميزة قاموا بتأسيس شركات ريادية مبتكرة في السوق المصرية والإقليمية.

وتمكنت أكبر 6 شركات في محفظة ألجبرا بشكل جماعي من خلق أكثر من 20000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتقدر قيمتهم بأكثر من 350 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنها تعتزم مضاعفة مساهماتها في السوق المحلية مع الاهتمام باقتناص الفرص الاستثمارية التي تظهر في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار كريم حسين، الشريك الإداري في ألجبرا فينتشرز، إلى وجود فرص هائلة للتحول التكنولوجي في الاقتصاد المصري، وتعددت لقاءاته مع رواد أعمال متميزين يمتلكوا الرؤية القادرة على التعامل مع تلك التحديات بمنظور استثنائي. كما اشاد بالخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة لتسهيل نمو الأعمال التي تعتمد على التكنولوجيا في مصر.

وعبر طارق أسعد، الشريك الإداري في ألجبرا فينتشرز، عن امتنانه للمستثمرين في الصندوق الاول الذين دعموا الشركة عندما لم يكن هناك رأس مال المخاطر يذكر في مصر.