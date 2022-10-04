«ألجبرا فينتشرز» تنهي إغلاق أول بقيمة 100 مليون دولار لصندوقها الثاني

نجحت شركة ألجبرا فينتشرز ، العاملة في مجال صناديق رأس المال المخاطر في مصر في إنهاء إغلاق أول بقيمة ١٠٠ مليون دولار لصندوقها الثاني المخصص لمصر، متخطية بذلك الهدف المبدئي للصندوق المقدر بقيمة ٩٠ مليون دولار – وبذلك فهو يعد التمويل الأكبر للشركة حتى وقتنا الحالي.

دعمت ألجبرا العديد من الشركات المتميزة والرائدة في مجال ريادة الأعمال بما في ذلك شركات تريلا وخزنة ومزارع وشيفت أي في والمينوز وحالا ويداوي – وجميعها شركات كان لها أثر إيجابي كبير في السوق المصري.

تخطط ألجبرا لتعزيز استثماراتها في الشركات الناشئة لتصل الى ١٥ مليون دولار بحلول نهاية عام ٢٠٢٢ خلال السنة الأولى من التشغيل ومن المتوقع أن يتم ختام الجولة النهائية بحلول نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٣ التزاما برؤيتها كشركة متفردة تتمتع بمكانة ريادية في السوق.

ويحظى صندوق ألجبرا التمويلي الثاني بدعم مؤسسات استثمارية مرموقة. وقد استثمر العديد من المساهمين الحاليين في الصندوق الأول بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) وصندوق الاستثمار المصري الأمريكي (EAEF) حيث قاموا باستثمار حصص أكبر في صندوق ألجبرا الثاني، بينما انضم بنك التنمية الهولندي (FMO) ومؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت (BII) وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA) وصندوق التنمية الهولندي (DGGF) والمستثمرين البارزين ليصبحوا من المشاركين الجدد في ألجبرا.

يتولى إدارة ألجبرا كلا من طارق أسعد وكريم حسين بالاشتراك مع ليلى حسن وعمر خشبة الذين يقومون بإدارة الصندوق لما يمتلكونه من خبرات ثرية في مجالات عدة تشمل الاستثمار في مراحل متعددة من نمو الشركات وخبرة تشغيلية في مصر والخارج بالإضافة إلى تنمية وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع الجهات الإقليمية والدولية. كما يمتلكون رؤية مشتركة للشركات الناشئة المرتفعة النمو التي يمكنها أن تصبح قاطرة لدفع النمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء مصر.

وعبر طارق الأسعد، الشريك الإداري في ألجبرا فينتشرز، عن امتنانه لمستثمري ألجبرا لأنهم أول من آمنوا بإمكانات سوق رأس المال المخاطر المصري، حيث قاموا بالاستثمار في الصندوق الاول منذ ست سنوات مضت عندما لم يكن هناك رأس مال مخاطر يذكر في مصر. “ويسعدنا أن نواصل العمل مع المستثمرين العائدين وكذلك مع المستثمرين الجدد الذين يدعمون خطط نمو ألجبرا على النطاق المحلي والإقليمي. تمتلك الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا قدرة هائلة على تغيير حياة البشر وخلق قيمة اقتصادية كبيرة لا سيما في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. واضاف “أننا الآن في أفضل وقت لبناء شركة ناشئة.”

وأكد عمر خشبة، الشريك العام في ألجبرا فينتشرز، “نشعر بالفخر لعملنا المثمر على مدار ست أعوام مع مؤسسين مبدعين أصحاب رؤية نجحوا في خلق قوة دفع هائلة لتحقيق النمو الاقتصادي بفضل تميزهم بقوة الإرادة. لقد نجحوا في التأثير على حياة مئات الآلاف من المصريين الذين تحسنت حياتهم بشكل كبير. وبينما نحتفل بإطلاق صندوقنا الثاني، نود أن نؤكد قناعتنا الراسخة بأن مصر هي أرض الفرص في مجال ريادة الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة هم الأمناء على إرث طويل من التقدم والابتكار.”

وفي الوقت الذي يسعى فيه صندوق ألجبرا الثاني إلى استكشاف فرص الاستثمار في شرق وغرب إفريقيا، تظل مصر في بؤرة اهتمام الشركة.

وقد استثمرت ألجبرا بالفعل في أربع شركات ناشئة كجزء من صندوقها الثاني وبما فيها شركة سيلندر لتجارة التجزئة للسيارات المستعملة عبر الإنترنت، كما أنها بصدد الانتهاء من المزيد من الاستثمارات الواعدة.