ألتا سمبر كابيتال تستثمر 200 مليون دولار بمصر وأفريقيا

إيمان القاضى وأحمد على تخطط شركة «ألتا سمبر كابيتال»، لاستثمار 200 مليون دولار فى قطاعات الرعاية الصحية والاستهلاكية، فى مصر، وأفريقيا، خلال العامين المقبلين.كشف أحمد راضى، مدير الاستثمار المباشر بالشركة، عن أن «ألتا سمبر كابيتال» تقترب من إغلاق صفقتين بق

إيمان القاضى وأحمد على



تخطط شركة «ألتا سمبر كابيتال»، لاستثمار 200 مليون دولار فى قطاعات الرعاية الصحية والاستهلاكية، فى مصر، وأفريقيا، خلال العامين المقبلين.

كشف أحمد راضى، مدير الاستثمار المباشر بالشركة، عن أن «ألتا سمبر كابيتال» تقترب من إغلاق صفقتين بقطاع الرعاية الصحية بإحدى الدول الأفريقية خلال العام الجارى، ضمن خطة استحواذات مستهدفة باستثمارات مرصودة تقدر بنحو 200 مليون دولار.

أضاف راضى فى تصريحات لـ «المال»، أن إحدى الصفقتين المحتملتين، فى مجال المستشفيات، والأخرى بمجال العيادات الطبية، مشيرًا إلى أن «ألتا سمبر كابيتال» بدأت نشاطها فى مصر العام الماضى، عبر الاستحواذ على حصة من شركة «ماكرو جروب» المتخصصة فى المستحضرات الطبية.

لفت إلى أن «ماكرو جروب» تقوم على إنتاج 70 منتجًا، ومستحضراً طبياً، وتضم 750 موظفًا، وتعد إحدى الشركات الكبرى فى مجال إنتاج الأدوية للأمراض الجلدية، والشعر، ومضادات الحروق، ومستحضرات التجميل.

وتابع : إستراتيجية شركة «ألتا» الاستثمارية تعتمد على شراء حصص أغلبية بالشركات المنتمية لقطاعى الرعاية الصحية والاستهلاكى، وتطويرها بشكل يحقق عوائد استثمارية جيدة، تسمح للشركة بالتخارج منها لاحقًا.

وأفصح راضى، عن أن الشركة اخترقت مؤخرًا السوق النيجيرية، عبر الاستحواذ على أكبر سلسلة صيدليات، تضم 150 فرعًا و700 موظف، فيما رفض الكشف عن تفاصيل الصفقة المالية وفقًا لسياسة الشركة الأم.

فى بيان صادر عن الشركة، قالت «أفسانى جيثا»، الشريك الإدارى والرئيس التنفيذى لـ«ألتا سمبر»: «إن مصر لديها جوانب كثيرة جاذبة للاستثمار، مما شجعنا على اتخاذ قرار التوسع فى القاهرة، وافتتاح مكتب آخر لنا بما يتوافق مع خطتنا للتوسع الإستراتيجى، للاستفادة من الفرص بالمنطقة والوصول إلى الأسواق الأفريقية بطريقة أفضل».

أضافت : «ألتا سمبر» تخطط لضخ استثمارات جديدة فى الأسواق النامية التى تتطلب دراية عالية ومتكاملة بطبيعتها.