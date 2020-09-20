«ألتا سمبر كابيتال» ترفع حصتها في «ماكرو القابضة» لـ 80%

أعلنت شركة ألتا سمبر كابيتال للاستثمار المباشر عن زيادة حصتها بشركة ماكرو القابضة لـ 80% -المالكة لشركة ماكرو فارما للادوية ومستحضرات التجميل.

وأضافت الشركة في بيان حصلت “المال” على نسخة منه أن مؤسس ماكرو، الدكتور أحمد النيب، سيبقى رئيس مجلس ادارة الشركة. فيما سيتولى أيضًا، الدكتور هشام وصفي ، منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بينما سيتولى الدكتور أحمد النايب والدكتور هشام وصفى عملية الإشراف على من خلال مرحلتها التالية من النمو والتنمية .

كانت “المال” كشفت في وقت سابق من العام الماضي، ان شركة «ألتا سمبر كابيتال»، تخطط لاستثمار 200 مليون دولار فى قطاعات الرعاية الصحية والاستهلاكية، فى مصر، وأفريقيا، خلال العامين المقبلين.

يُذكر أن «المال» كانت قد نشرت فى ديسمبر 2016 خبرا عن اتفاق بين «ماكرو القابضة» و«ألتا سمبر الإنجليزية»، استحوذت بمقتضاه الأخيرة على حصة من «ماكرو فارما» فى صفقة تمت تحت إدارة “سى آى كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية.

وتنتج شركة ماكرو نحو 64 مستحضر تجميل، وتصدر منتجاتها لنحو 9 دول بإفريقيا والشرق الأوسط، ولديها 750 موظفا، وأسسها دكتور أحمد النايب ودكتور محمد صبحى.

وكانت شركة ماكرو فارما للأدوية تعتزم طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، وفقًا لتصريحات أحمد راضى، مدير بشركة ألتا سمبر للاستثمار المباشر، التى تمتلك %60 من أسهم ماكرو فارما للأدوية لـ “المال” في مطلع 2020، أن شركته تعتزم طرح حصة من أسهمها فى “ماكرو فارما” خلال الربع الأخير من عام 2020 أو الربع الأول من 2021، بعد نمو أعمالها وفقًا لخطة الاستثمار الموضوعة عند الاستحواذ عليها فى 2016.