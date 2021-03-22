بورصة وشركات

«ألتا سمبر كابيتال» تؤسس صندوق استثمار مباشر بقيمة 200 مليون دولار

خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتحديدًا عقب نجاح طرح شركة «ماكرو للأدوية» التابعة فى البورصة المصرية
أحمد علي 9:13 ص, الأثنين, 22 مارس 21 9:13 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «ألتا سمبر كابيتال»  للاستثمار المباشر تعتزم تأسيس صندوق استثمارى جديد بحجم مستهدف يقدر بنحو 200 مليون دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتحديدًا عقب نجاح طرح شركة «ماكرو للأدوية» التابعة فى البورصة المصرية.

يُذكر أن «المال» انفردت فى نهاية ديسمبر الماضى بخبر اعتزام الشركة طرح حصة من أسهمها فى البورصة خلال النصف الثانى من عام 2021 واختارت لإدارته بنكى الاستثمار «سى آى كابيتال» و«رينيسانس كابيتال» وذلك قبل أن يتم الإعلان عن الأمر رسميًا مطلع مارس الجارى.

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وكشفت «المال» أيضًا أن قيمة الطرح المحتملة ستدور حول مستوى 100 مليون دولار وأنه سيتم تخصيص %95 من الأسهم للطرح الخاص على أن تذهب باقى الحصة إلى الاكتتاب العام للجمهور.

وتأسست شركة «ماكرو جروب» عام 2005 وتعمل فى إنتاج المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل، وسجلت الشركة- وفقاً لها- حصة سوقية إجمالية قدرها %23.1 فى عام 2020، وإيرادات بلغت 431 مليون جنيه فى العام ذاته.

وأضافت المصادر أن «ألتا سمبر كابيتال» تعتزم توجيه حصيلة الصندوق الجديد للاستثمار فى قطاعات الرعاية الصحية و الاستهلاكية بالسوق المحلية، مشيرة إلى أنها تدرس عدة فرص استثمارية فى تلك القطاعات خلال الفترة الراهنة.

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وأوضحت أن «ألتا سمبر كابيتال» نجحت فى استثمار كافة أموال صندوقها الاستثمارى الأول – رفضت الكشف عن حجمه النهائي-  فى صفقات استثمارية فى أسواق مصر و المغرب ونيجيريا.

يُذكر أن «المال» كشفت أن «ألتا سمبر» استحوذت على أكبر سلسلة صيدليات فى السوق النيجيرية بقيمة بلغت 18 مليون دولار فى عام 2019 بالإضافة إلى استحواذها على مستشفى «ODM» المغربية بقيمة 50 مليون دولار فى عام 2018، بجانب استحواذها على حصة وصلت إلى %80 من «ماكرو للأدوية» المصرية فى عام 2017.

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وتعمل «ألتا سمبر كابيتال» فى مجال الاستثمار المباشر فى الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكى فى عدد من الأسواق النامية، خاصة فى أفريقيا، وافتتحت مكتبها فى القاهرة فى مايو 2018.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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