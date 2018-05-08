ألتا سمبر كابيتال العالمية تفتتح فرعاً في القاهرة

وتختار أحمد راضي رئيساًالمال - خاص تعتزم شركة "ألتا سمبر كابيتال" للاستثمار المباشر بأفريقيا ومقرها الرئيسي في لندن، افتتاح فرع لها بالقاهرة، على أن يتولى أحمد راضي مديراً للاستثمار المباشر بمكتبها الجديد، موضحةً ان تلك الخطوة بهدف جذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، و

وتختار أحمد راضي رئيساً





المال – خاص

تعتزم شركة “ألتا سمبر كابيتال” للاستثمار المباشر بأفريقيا ومقرها الرئيسي في لندن، افتتاح فرع لها بالقاهرة، على أن يتولى أحمد راضي مديراً للاستثمار المباشر بمكتبها الجديد، موضحةً ان تلك الخطوة بهدف جذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، والقطاع الاستهلاكي بأسواق مصر وافريقيا.

وقالت “أفساني جيثا” الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لـ “ألتا سمبر” في بيان حصلت “المال” على نسخة منه، إن مصر لديها جوانب كثيرة جاذبة للاستثمار، والتي تسمح لنا بتقديم خبراتنا الدولية إلى سوق المال المصري، وهو ما شجعنا على اتخاذ قرار التوسع في القاهرة وافتتاح مكتب آخر لنا بما يتوافق مع خطتنا للتوسع الاستراتيجي، وذلك للاستفادة من الفرص بـالمنطقة والوصول للأسواق الأفريقية بطريقة أفضل.

وأضافت: إن كفاءة وخبرة راضي الواسعة في قطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي خلال مسيرته المهنية، بالإضافة إلى خلفيته القوية عن كيفية استقطاب وتنفيذ الصفقات، قيمة وإضافة لا غنى عنها بالنسبة للشركة، وخاصة أن “ألتا سمبر” تخطط لضخ استثمارات جديدة في الأسواق النامية التي تتطلب دراية عالية ومتكاملة بطبيعتها.

وعبر أحمد راضي عن سعادته بقيام شركة كبرى مثل “ألتا سمبر كابيتال” بافتتاح مكتب إقليمي لها في القاهرة، خاصة وانها تحمل رسالة إيجابية عن الاقتصاد المصري وما يمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن اختياره مديراً لهذا المكتب يمكنه من استكمال مسيرته في استقطاب وتنفيذ الصفقات المهمة للشركة في مصر وافريقيا.

وأوضح، أن التركيز في “ألتا سمبر كابيتال” على الاستثمار في القطاعات الاستهلاكية يتضمن الأغذية والمشروبات، والعناية الشخصية والمعالجة الزراعية. أما قطاع الرعاية الصحية فيتضمن الأدوية، والصيدليات، ومرافق الرعاية الصحية، والعيادات المتخصصة، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة تعتمد على الاستثمار طويل الأمد والاعتماد على النهج المرن لجلب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.