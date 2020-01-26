«ألتا سمبر» تقترب من جمع 200 مليون دولار لصندوق جديد

تم جمع نحو %90 من رأس المال المستهدف للصندوق، ومن المرجح الانتهاء منتصف العام الجارى.

تقترب ألتا سمبر كابيتال للاستثمار المباشر، من جمع الأموال المستهدفة لصندوقها الاستثمارى الجديد بقيمة 200 مليون دولار، بحسب ما كشف أحمد راضى، مدير الاستثمار بالشركة لـ«المال».

وتعمل ألتا سمبر كابيتال فى الاستثمار المباشر بمجال الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكى بعدد من الأسواق النامية خاصة فى أفريقيا، وبدأت نشاطها فى مصر خلال 2017 عبر الاستحواذ على حصة من شركة ماكرو جروب المتخصصة فى المستحضرات الطبية.

وكشف راضى أن سمبر كابيتال قد نجحت فى جذب 8 مؤسسات وجهات أجنبية للمشاركة فى الصندوق، من أبرزها مؤسسة التمويل الدولية IFC التى ضخت نحو 15 مليون دولار، ورفض الكشف عن هوية باقى المشاركات نظرًا لعدم رغبة المؤسسات فى الإعلان عنها فى الوقت الراهن.

وتابع: تم جمع نحو %90 من رأس المال المستهدف للصندوق، ومن المرجح الانتهاء منتصف العام الجارى.

وكانت «المال» قد كشفت فى مايو 2018 اعتزام شركة ألتا سمبر كابيتال استثمار 200 مليون دولار بقطاعات الرعاية الصحية والاستهلاكية فى مصر وأفريقيا، خلال عامين من تاريخه.

وأوضح راضى أن الشركة تنفذ بالفعل خطتها الاستثمارية بمصر و أفريقيا، ونجحت فى الاستحواذ على أكبر سلسلة صيدليات فى السوق النيجيرية، بالإضافة للاستثمار بالقطاع الصحى بالمغرب ومصر.

ولفت إلى أن ألتا سمبر كابيتال تعتزم تنفيذ استحواذات أخرى بالقطاع الاستهلاكى والصحى بالسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت «المال» منذ أيام عن اقتراب ألتا سمبر كابيتال من الاستحواذ على شركة غذائية تعمل بنشاط تصنيع الأغذية واللحوم المجمدة، بقيمة تقارب 100 مليون دولار.

يشار أيضا إلى أن الفترة الماضية كانت قد شهدت اطلاق صناديق استثمار مباشر من كيانات أخرى، منها على سبيل المثال شركة لوراكس بارتنزر، التابعة لصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، التى أعلنت عن تدشين صندوق استثمارى بقيمة 250 مليون دولار، وأعلن البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية عن المساهمة فيه.