«ألتا سمبر» تخطط لاستثمار 80 مليون دولار فى أفريقيا خلال 2022

قال أحمد راضى، مدير «ألتا سمبر للاستثمار المباشر»، إن شركته تُخطط لاستثمار حوالى 80 مليون دولار فى القارة الأفريقية خلال 2022.

ولفت راضى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن تلك القيمة سيتم تدبيرها من حصيلة الاكتتاب فى صندوق الشركة الجديد.

وأشار إلى أن «ألتا سمبر» أطلقت مؤخرًا صندوقها الثالث وتم فتح باب الاكتتاب للمؤسسات الراغبة، موضحًا أن رأس المال الإجمالى المستهدف للصندوق يُقدر بنحو 100 مليون دولار.

وأضاف أن السياسة العامة للصندوق قائمة على الاستثمار فى الكيانات التكنولوجية بمجال الرعاية الصحية فى أفريقيا عامة، كالصيدليات الإلكترونية على سبيل المثال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الأولية التى تم جمعها للصندوق الجديد وجهت لصالح شركتين ناشئتين فى باكستان وكينيا.

وكشف أن 80 مليون دولار مخطط ضخها خلال العام الجارى فى القارة الأفريقية -ومن بينها مصر- تُمثل الحصيلة المتبقية من رأسمال الصندوق المستهدف.

وعلى جانب آخر، قال إن الحصيلة التى تم جمعها جراء التخارج من شركة «ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال» سيتم إعادة ضخها للاستثمار فى السوق المصرية وأفريقيا عامة.

وأضاف أن «ألتا سمبر» لديها صندوقان آخران- بخلاف الثالث الذى تم إطلاقهُ مؤخرًا، بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون دولار تم استثمارها بالفعل.

أحمد راضي: مصر واحدة من أهم الأسواق لدينا.. ونُفاضل بين 4 فرص للاستحواذ خلال العام

وأكد أن مصر تُعد واحدة من أهم الأسواق لدى الشركة، موضحًا أن «ألتا سمبر» تبحث حاليًا 4 فرص جديدة فى السوق المحلية بمجال الرعاية الصحية بغرض الاستحواذ، على أن يتم تنفيذ بعضها خلال الأشهر التسعة المتبقية من العام الجارى.

ولفت إلى أن «ألتا سمبر» تتطلع لدخول الشركات الاستهلاكية كالأغذية وغيرها، موضحًا أن الشركة حاولت سابقًا الاستحواذ على كيان يعمل بمجال الأغذية المجمدة إلا أن الصفقة لم تتم.

وتعمل «ألتا سمبر كابيتال» فى الاستثمار المباشر بمجال الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكى بعدد من الأسواق النامية فى القارة الأفريقية، وبدأت نشاطها فى مصر خلال 2017.