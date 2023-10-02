«ألبي ندائكم مرة أخرى».. السيسي يعلن ترشحه رسميا لفترة رئاسية جديدة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مساء الإثنين، رسميا الترشح لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أنه يلبي نداء المصريين مرة أخرى.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة .

وقال الرئيس السيسي: “شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم لقد كانت أوقاتا طيبة ومثمرة تلك التي قضيناها معا على مدار الأيام الماضية ونحن نسرد حكاية الوطن ، الوطن الذي نعمل من أجله جميعا وواجهنا من أجل رفعته التحديات وحققنا له بفضل الله الإنجازات”.

وأضاف: “أقول لكم لقد حققنا معا نحن المصريين ملحمة تاريخية حين تجاوزنا اليأس والإحباط واسترددنا مصرنا العزيزة من براثن جماعة الضلال والغدر ثم تجاوزنا التحدي لكي نعيد بناء دولتنا العظيمة ليتحقق لأبناءها الكرامة والعدالة والتنمية ، زواجهنا إرهابا غاشما أراد النيل منا وارتوت أرضنا الطيبة بدماء شهداء أبرار من خيرة أبناء مصر … واسمحولي في اللحظة دي نقف دقيقة علشان نشكرهم ونقولهم لن ننسى ما قدموه من أجل استقرار هذه البلد”.

وتابع قائلا: “أعلن أبناء مصر وبناتها عن أنفسهم وخاضوا معركة بناء مصر وحققوا لها الإنجاز وقد كانت إرادة المصريين ومازالت هي المحرك الرئيسي والداع الأساسي لاستكمال الحلم لاستكمال دولتنا العصرية الحديثة التي تليق بما قدمه الشعب من تضحيات”.

وجدد الرئيس السيسي العهد قائلا: “ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال مسار بناء الدولة وإعادة بناءها على أساس العدالة والديمقراطية، فإننا نجدد العهد معا على العمل من أجل استمرار العمل .. وطنا عظيما قويا قائما على أسس العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ودولة المؤسسات التي تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة وسنعمل معا على تحقيقها”.

وأضاف: “تابعت باهتمام بالغ حالة الحوار الوطني التي كانت في شكلها الأولى مبشرة على الاستمرار فيها ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية للعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار”.

وتابع: “واؤكد لكم الاستمرار في هذه الحالة الحوارية والاستمرار في تنمية الحياة السياسية والحزبية، لتتحقق للدولة مسارات وبدائل ورؤى متعددة وبشكل دائم”.

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: “السيدات والسادة الحضور الكريم ، وبعد أن تابعنا خلال فعاليات هذا المؤتمر من أرقام وحفائق عن واقع الدولة المصرية كيف كانت وكيف أصبحت فاننا نجدد العهد بأننا سنكون وقاعا للخير والسلام والمحبة لكل المصريين فلا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها ولا تسقط أمة حافظت سيداتها على صوت الضمير الوطني فيقيني في أمتنا أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط بل تعلو فوق تحدياتها لتصنع للمجد أهراما وللحضارة تاريخا”.

وتابع: “أقول لكم بلسان صادق اننا حين لبيت نداء المصريين وتوليت المسئولية لم أكن املك خزائن الأرض أو جوامع الوعود الوردية .. لم أكن أملك سوى إيماني بالله وبمصر وانحيازي لإرادتكم والعمل بتجرد وإخلاص حاملا معي شرف العسكرية المصرية وساما على صدري واجهت معكم كل التحديات والأزمات”.

وأضاف الرئيس السيسي: “واجهت معكم وبكم .. وعبرنا معا جسور الامل واليوم ونحن بصدد استحقاق انتخابي لتولي مسئولية الدولة المصرية فإنني تعاهدت معكم منذ سنوات عشر مضت .. لا أبادر إلا باستعداد المصريين الذين ادعوهم دعوة صادقة أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية للتعددية السياسية دون تجاوز أو تجريح”.

وتابع: “كمواطن مصري قبل أن أكون رئيسا كانت سعادتي بالغة بهذا التنوع في المرشحين لهم جميعا مني كل التقدير والاحترام ، فالاختلاف سنة الله في خلقه وحقيقة لا يمكن إنكارها والتنوع هو الثراء الحقيقي يدلل على خصوبة أمتنا وقدرتها على البقاء والحق أقول إنني قد بذلت الجهد قدر ما استطعت”.

ودعا الرئيس السيسي : “هطلب منكم أننا نتوجه لله وندعوه ونقوله يارب .. إن كان يارب في غيري أولى بها مني فوفقه ويسر له .. ويارب إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي ..

وأضاف: “وكما لبيت نداء المصريين من قبل فإنني ألبي ألبي اليوم ندائكم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسة جديدة أعدكم بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها”.

ودعا المصريين كل المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس السيسي: “أنا عايز أقول لكم إني عمري ما وعدت وعود ولا قولت كلمة ماقدرش أعملها .. كل اللي هقدر اقولهلكم إني هفضل اشتغل .. واشتغل وربنا يوفق”.

وأضاف: “أدعو كل المصريين أنهم ينزلوا حتى لو والله لم يختاروني ، أنا عايزكم تظهروا للعالم إن هنا فيه دولة وإرادة الناس مش إرادة الحاكم وأيا ما كانت النتيجة هتسعدنا كلنا لأنها هتشرفنا وتشرف بلدنا .. إحنا بنقعد ساعات كتير جدا في أمور كتير .. مش كتير على مصر إن الناس كلها تشجع بعضها وتنزل واختاروا ما شئتم .. اللي بيختار ربنا واللي هيؤمر بيه هيكون .. وانا والله راضي”.

وختم حديثه قائلا: “شعب مصر العظيم ، إن الامل يزدهر دائما بالعمل والصدق في القول والتجرد في العمل هو السبيل الذي نبلغ به الحلم معا .. ومعكم وبكم وبالله قبلنا ستحيا مصر .. تحيا مصر”.

والاثنين الماضي، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر، في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و 6 و 7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و 9 و 10) من ذات الشهر.