ألبوم لطيفة يحقق 14 مليون مشاهدة عبر يوتيوب روتانا

تصدرت النجمة التونسية والعربية لطيفة نسب المشاهدات عبر منصات الأغنيات المختلفة بالوطن العربي أبرزها أنغامي في أكثر من دولة عربية مثل سوريا وليبيا والعراق بأغنيات ألبومها الجديد التي قامت بطرحه مؤخرا بالتعاون مع روتانا .

حيث حققت أغنيتها الجديدة ” أعطيني دوم” مشاهدات جيدة وجاءت في المراتب الأكثر تداولا في منصة أنغامي الشهيرة خاصة في سوريا ، وكذلك أغنيتها الجديدة طار طار وهي باللهجة التونسية في منصة أنغامي بدولة المغرب .

كما حققت أغنيات الألبوم 14 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب في قناة روتانا الرسمية ، وأغنيتها هانعيش مرة واحدة التي قامت بتصويرها بطريقة صيفية مبهجة حققت حتى الآن 4 مليون ونصف في أيام قليلة وأغنيتها الجديدة أحسن أحسن وصلت مشاهدتها ل3 مليون .

وحرصت روتانا على تهنئة لطيفة بتحقيق أغنيتها التونسية طار طار 2 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط .