ألبوم جديد لعمرو دياب بعد غياب 3 سنوات.. يحمل تنوعا وصوتا شابا وينتظر نجاحا

قرر النجم عمرو دياب العودة للجمهور بألبوم غنائي كامل يضم 12 أغنية دفعة واحدة بعد غيابه عن طرح ألبومات غنائية بالساحة الفنية لمدة 3 سنوات ، منذ آخر ألبوم قدمه ” يانا يالأ ” عام 2020 .

وضم ألبوم عمرو دياب الجديد ” مكانك” الذي تصدر محركات البحث فور نزوله بمنصة أنغامي الشهيرة 12 أغنية منها ” مكانك ” و” بيوحشنا” و” ياقمر ” سلامك وصلني ” و” معرفش حد بالاسم ده ” و” الكلام ده ليك ” و” تضبط مودها” وغيرها .

وتعاون عمرو دياب فيه مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين أبرزهم ، أيمن بهجت قمر ومدين وتامر حسين واسلام زكي وأحمد ابراهيم ومصطفى حدوتة، وقام بعمل هندسة الصوت والماستر أمير محروس .

أكرم عادل : ألبوم عمرو دياب الجديد ” مكانك” ليس سيئا ولكن لاتوجد فيه أغنية مستواها الفني مميز

من جانبه، قال الموزع الموسيقي أكرم عادل إن ألبوم عمرو دياب الجديد ” مكانك” ليس سيئا ولكن لاتوجد فيه أغنية مستواها الفني مميز أو خاطف للأذن ، مثلما كان يقدم في ألبوماته السابقة مثل ” أكتر واحد بيحبك ” و ” تملي معاك ” .

وأضاف لـ”المال” أن الأغنيات معظمها من ناحية التوزيع الموسيقي كأنها ” ديموهات قديمة ” وقام عمرو دياب يتنفيذها مرة ثانية وطرحها في ألبومه الجديد ” مكانك ” .

ولفت أيضا الى أن هناك أغنيات جيدة في ألبومه منها ” الكلام ده ليك ” و” مابتغيبيش” ، موضحا ان الألبوم صاحبه دعاية ضخمة جدا بمواقع التواصل الاجتماعي ، وأن عمرو دياب اسم فني كبير ولو قام بطرح أي أغنية بصوته ستكون حدثا فنيا كبيرا .

صلاح عطية : صوت عمرو دياب في هذا الألبوم مبهجا وإحساس شاب لايكبر أبدا

من جانبه، قال الشاعر الغنائي صلاح عطية إن البوم عمرو دياب الجديد من أجمل ألبوماته الغنائية خلال ال15 عاما الماضية ، لافتا الى أنه ألبوم متكامل وكل أغنية فيها لها طعم مختلف سواء شكل موسيقي أو موضوع عن الحب والعلاقات الانسانية مثل أغنية ” واخدين راحتهم ” و” تضبط مودها ” .

واستطرد قائلا أن أغنية ” المعنويات مرتفعة” للشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر حملت موضوعا جديدا ، وأغنيات الغزل كانت موجودة فيه مثل ” ياقمر ” الذي تعاون فيها مع مصطفى حدودتة الذي يقدم أغنيات المهرجانات ، لكنه لم يقل من التعاون معه لأنه يتم التعامل مع نص مكتوب أمامه بغض النظر عن اسم الشاعر .

وأضاف أن صوت عمرو دياب في هذا الألبوم مبهجا واحساس شاب لايكبر أبدا ، ومازال قادرا على الابهار واثارة الدهشة ، برغم أنه لايمكن أن يحب الجميع كل الأغنيات فيه ، لكن الألبوم جاء متنوعا فنيا وموسيقيا ومتكاملا وتم طرحه في يوم واحد ضم 12 أغنية ، وذلك سيشجع مطربين كثيرين لتقديم ألبومات غنائية كاملة الأيام القادمة مثل ” رامي صبري” و” تامر حسني ” وغيرهم .

وشدد عطية أن الأغنية السنجيل لايتم أرشفتها في تاريخ المطرب أما الألبوم الغنائي فله طعما وروحا مختلفة تماما ، وكانت هناك حالة ترقب كبيرة لطرح الألبوم الجديد ” مكانك” لعمرو دياب مثلما كان يحدث في الماضي وقت طرح ألبومات عمرو دياب وذلك أمرا مميزا .

مها متبولي : سيحقق دياب نجاحا كبيرا به ويعي مالذي يقدمه للسوق جيدا

بينما ترى الناقدة مها متبولي أن كلمات أغنيات الألبوم تشبه كلمات المونولوجات والألحان تشبه بعضها في كثير من الأغنيات والتوزيع الموسيقي فقير جدا ، فلا توجد وتريات أو كمنجات تجعل اللحن فخما ، فمعظم الألحان استخدم فيها الطبلة ليس أكثر .

واستطردت قائلة إن عمرو دياب وصل لدرجة من الثقة بالنفس أن أي منتج جديد سيقدمه يستطيع أن ينجحه ، فلا يوجد له منافس حاليا بالسوق الغنائي .

أوضحت أن دياب كمنتج لألبومه الجديد ” مكانك ” لم ينفق الكثير عليه ، لكنه سيحقق نجاحا كبيرا به ويعي مالذي يقدمه للسوق جيدا .