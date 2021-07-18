ألبومات عيد الأضحى.. «سميرة» و«حماقي» يعودان بعد غياب و«أوكا» ينافس بالمهرجانات

بدأ كثير من المطربين تحضير ألبوماتهم الغنائية الجديدة استعدادا لطرحها للجمهور في عيد الأضحى القادم الذي أوشك على الاقتراب في 20 يوليو الجاري ، حيث قرر المطرب محمد حماقي العودة بعد غياب عن الساحة الغنائية بألبوم جديد يتضمن أغنيات متنوعة وأعلن ذلك في حفله الأخير الذي أحياه بأحد فنادق القاهرة الجديدة ، ويتعاون فيه مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منهم أيمن بهجت قمر وتوما.

ويعود الفنان والملحن رامي جمال بألبوم غنائي جديد بعنوان: “ولسه” إنتاج نجوم ريكوردوز ، وطرح منه أغنية قلة الإحساس على يوتيوب.

كذلك تعود الفنانة سميرة سعيد بألبوم غنائي جديد في عيد الأضحى ، ويتضمن أغنيات جديدة منها أغنية متاهة واثنين بالليل اللتين طرحتهما الفترة السابقة على يوتيوب وتتعاون فيه مع نضال هاني وهاني يعقوب وغيرهما، أيضا ينافس مطرب المهرجانات محمد صلاح زوج الفنانة مي كساب الشهير بأوكا بألبوم غنائي يتضمن مجموعة من أغاني المهرجانات في موسم العيد القادم، بعد انفصاله عن مطرب المهرجانات “أورتيجا”، وحمل الألبوم الأخير له 1991، من كلماته وتوزيعه، وألحان بينوو، وقام بإخراج الكليب يحيى علاء، وتولت الفنانة مى كساب الإشراف على تنفيذها.

نتعرف في هذا التقرير على أبرز كواليس وتفاصيل هذه الألبومات الغنائية الجديدة قبل طرحها بالسوق للجمهور في عيد الأضحى القادم.

علي عبد الفتاح : عودة الألبومات للسوق شىء جيد لكنها غير محسوسة من الكثيرين

أوضح المستشار الإعلامي لمزيكا على عبد الفتاح لـ “المال” : أن عودة طرح بعض الألبومات الغنائية في السوق خلال عيد الأضحى شيء جيد للحالة الفنية لكن وجود 3 أو 4 ألبومات ليس كافيا.

وأضاف أنه في السنين الماضية كان يتم طرح 10 ألبومات تقريبا في موسم الأعياد للجمهور ، لكن جائحة كورونا أثرت بدرجة كبيرة على النشاط الفني مثل جميع مجالات الحياة.

ونوه عبد الفتاح إلى أنه حتى الآن هذه الألبومات الغنائية غير محسوسة من جانب الجمهور ، ولم تحقق أي مشاهدات كبيرة مثل ألبوم نانسي عجرم الجديد أو تفاعل الجمهور حتى مع إعلان حماقي لطرح ألبومه الجديد ، ويرجع ذلك لانشغال الناس حاليا بأمور أخرى في الحياة مثل ارتفاع الأسعار والأحداث السياسية والاقتصادية التي تطرأ حديثا على الساحة يوميا.

هاني يعقوب : الجمهور لم يستمع لجرعة مكثفة من الألبومات الغنائية منذ سنوات

قال الموزع الموسيقي هاني يعقوب لـ “المال” إنه يتعاون مع المطربة سميرة سعيد في ألبومها القادم الذي تطرح أغنياته بشكل منفرد تباعا ، في أغنية “مون شيري” كلمات محمد قياتي وألحان بلال سرور وهي أغنية إيقاعية ستكون مفاجئة للمستمعين خلال اليومين القادمين.

وأضاف أنه منذ سنوات لم يتم طرح هذه الألبومات بكثافة كبيرة في توقيت زمني واحد فيما يسمى “هاي سيزون” ، لاسيما أن المنافسة شيء مميز والشغل يجر بعضه.

وأكد يعقوب أنه حينما يقوم عمرو دياب مثلا بطرح أغنية جديدة يشعر مطربون آخرون بالحماسة في تقديم أغنيات وألبومات جديدة ، بالإضافة إلى أن الجمهور منذ فترة طويلة لم يستمع ألبومات جديدة بهذه الجرعة المكثفة التي ستحدث في عيد الأضحى القادم.

محمود فوزي : عدد الألبومات الغنائية مازال قليلا جدا في السوق

ويرى الناقد الموسيقي محمود فوزي، أن عدد الألبومات الغنائية المطروح للمستمع في السوق الغنائية مازال قليلا مقارنة بما كان يحدث في سنوات ماضية.

ويضيف: الحالة الفنية في مجال السينما بدأت تنتعش مرة أخرى بزيادة نسبة الإشغال فى دور العرض السينمائية لـ 70% مؤخرا ، ونتمنى أن تعود الحركة الموسيقية مثل السينما الفترة المقبلة.

وأكد فوزي أن أغلب المطربين يعتمدون على طرح أغنيات سنجيل ، باستثناء عمرو دياب وتامر حسني ومحمد منير الذين قاموا بطرح ألبومات غنائية جديدة منذ فترة ، لافتا إلى أن ألبوم محمد حماقي الجديد حتى الآن لم يتم التأكيد على طرحه في عيد الأضحى القادم برغم إعلانه عن ذلك في حفله الغنائي الأخير.