«ألبان كفر الشيخ»: 60% زيادة في الإقبال على الأجبان نتيجة تراجع أسعارها

أكد محمد صلاح، رئيس شعبة الألبان في محافظة كفر الشيخ، أن هناك زيادة في الإقبال على منتجات الألبان بكل أنواعها بنسبة 60% في الوقت الحالي، مقابل 40% الفترة الماضية، بارتفاع قدره 20% على الأجبان والألبان.

وأضاف صلاح، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن السبب في زيادة الإقبال على المنتجات هو انخفاض أسعار منتجات الألبان بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% على كل المنتجات بالأسواق،

لافتًا إلى أن المصنّعين ينتظرون اكتمال المصايف بنسبة 100% بداية من شهر يوليو 2023، خاصة أن المصايف تعمل في الوقت الحالي بنسبة 20%.

وأشار إلى أن مخزون الأجبان، العام الحالي، في محافظة كفر الشيخ أقل من العام الماضي، بنسبة 30%، لافتًا إلى أن كل المصانع في الوقت الحالي تعمل على إنتاج الأجبان الصيفية؛ لطرحها في الأسواق، الفترة المقبلة، بأسعار مخفضة عن أجبان الربيع.

جدير بالذكر أن رابطة مصنعي منتجات الألبان في محافظة كفر الشيخ، اتفقت، في وقت سابق، مع 220 مصنعًا للألبان في المحافظة، على تخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تصل إلى 30%.

وجاء الاتفاق نتيجة ركود تسويق منتجات الألبان على مستوى الجمهورية بنسبة 80% بعد عدم استقرار سعر الدولار وتحريكه أمام الجنيه المصري، إذ قامت المصانع بتخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح من 10 إلى 12%، الفترة الحالية، بعد عقد اجتماع موسَّع معهم، الفترة الماضية.

«مصادر»: إنتاج 90 ألف طن من الجبن الموتزاريلا شهريًّا بمعدل يومي 300 طن

على جانب آخر، أكد مصادر مسئول في الشعبة أن هناك ما يقرب من 100 مصنع، من إجمالي 220 مصنعًا في المحافظة، تعمل حاليًّا في إنتاج الجبن الموتزاريلا، لطرحها في الأسواق، الفترة المقبلة، مع إقبال المواطنين على المصايف.

ولفتت المصادر، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، إلى أن هناك إقبالًا على الجبن الموتزاريلا بنسبة لا تقل عن 90%؛ نتيجة استخدامها في الفنادق والمصايف وصناعة الفطائر والبيتزا.

وأضافت المصادر أن المصانع العاملة في إنتاج الجبن الموتزاريلا تستهدف توزيع منتجاتها على جميع المحافظات في الوجهين القبلي والبحري؛ نظرًا لأن المحافظة تُعدّ أولى المحافظات في صناعة تلك الجبن،

لافتًا إلى أن إجمالي إنتاج المحافظة من الجبن الموتزاريلا شهريًّا حوالي 90 ألف طن، بمعدل يومي 300 طن، يتم استهداف كل المحافظات بها.