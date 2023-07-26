«ألبان كفر الشيخ»: 20% زيادة في أسعار الجبن الرومي.. والارتفاع نتيجة نقص المعروض

أكد محمد صلاح رئيس رابطة منتجي الألبان في محافظة كفر الشيخ، أن هناك تحركا في أسعار الجبن الرومي الطازجة نتيجة ارتفاع أسعار الألبان الخام في السوق المحلية الفترة الحالية.

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن سعر كيلو الجبن الرومي الطازجة بلغ 150 جنيها ليتم بيعها للمستهلكين بأسعار تتراوح من 160- 165 جنيها، لافتا إلى أن سعر الجبن الرومي الربيعي بلغ 185 ليتم بيعه في المحال التجارية بأسعار تتراوح من 200 إلى 220 جنيها للكيلو بزيادة قدرها 20%.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في أسعار الأجبان الرومي الطازجة والربيعي ترجع إلى ارتفاع أسعار الألبان الخام بمعرفة الشركات المنتجة للألبان ومنتجاتها، لافتا إلى أن الشركات تتسلم كيلو اللبن بأسعار تتراوح من 16-20 جنيها للكيلو مقابل 14 جنيها الفترة الماضية.

وتابع «صلاح»: أن أغلب المصانع العاملة في صناعة منتجات الألبان قامت بتوفير مولدات كهربائية لتكون بديلة للتيار الكهربائي التي يتم تخفيض الأحمال به لعدم توقف تلك المصانع عن الإنتاج وبالتالي تتأثر أسعار الألبان.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة 100%، إضافة إلى وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.

«البحراوي»: انخفاض إنتاج الألبان خلال هذه الفترة بنسبة تتجاوز الـ60%

على جانب أخر أكد المهندس ولاء البحراوي عضو المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، أنه نظرا لانخفاض إنتاج الألبان خلال هذه الفترة بنسبة تتجاوز الـ60% بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى زيادات متلاحقة في أسعار الألبان البقري والجاموسي أسبوعيا.

وأضاف «البحراوي»، أن سعر كيلو اللبن البقري بلغ في الوقت الحالي 16 جنيها مقابل 13 جنيها الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر كيلو اللبن الجاموسي 30 جنيها مقابل 25 جنيها الأسبوع الماضي، متوقعا زيادة الأسعار بداية الشهر المقبل نتيجة نقص المعروض من الألبان وزيادة الطلب عليها من المصانع المنتجة.

وأشار إلى أن تلك الزيادة المتلاحقة في أسعار الألبان تؤثر بشكل كبير على منتجات الألبان من الأجبان وباقي المنتجات الأخرى.

ولفت «البحراوي» إلى أن الحل في ارتفاع أسعار الألبان يعود إلى توفير الدعم الكافي للمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان التي هدفها جمع الألبان من صغار المربين وتوفيرها بسهولة للمصانع المنتجة للألبان مما يؤثر على استقرار الألبان والأجبان في السوق.

وتعاني أسواق الألبان من العجز الكبير من منتجات الألبان بسبب خروج قطاع كبير من صغار مربي المواشي من المنظومة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف، وفقا لتصريحات سابقة لـ عبد المعنم قتيلو رئيس شعبة الألبان في الغرفة التجارية بدمياط.

وأثر ذلك على إنتاج الألبان فأصبحت السوق تعاني من قلة الألبان، وبالتالي التأثير على أسعار الألبان وجميع المنتجات المرتبطة به ارتفاعا في مستويات الأسعار بنسب تتراوح ما بين 10-15% نتيجة قلة المعروض من الألبان المترافق مع زيادة في حجم الطلب.